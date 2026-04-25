Dùng clip nhạy cảm ép bạn gái cũ quan hệ với nhiều đàn ông

Ngày 25/4, Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng thông tin đã bắt tạm giam đối với Mai Thành Trung (SN 2000, trú tại phường Hải Châu, Đà Nẵng) để điều tra về tội Cưỡng dâm.

Kết quả điều tra ban đầu của công an xác định, khoảng tháng 8/2025, Trung quen biết, phát sinh quan hệ tình cảm với chị N.H.T.M. (SN 2008, trú tại xã Hòa Vang, Đà Nẵng). Trong thời gian quen nhau, 2 người nhiều lần tự nguyện quan hệ tình dục, đồng thời M. tự quay clip nhạy cảm gửi cho Trung.

Đối tượng Mai Thành Trung (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Sau khi chia tay vào đầu tháng 2, giữa 2 bên phát sinh mâu thuẫn. Lợi dụng việc đang lưu giữ các clip nhạy cảm, Trung liên tục đe dọa sẽ phát tán cho người thân, bạn bè của M. hoặc đăng tải lên các trang web đồi trụy nếu không đáp ứng yêu cầu của mình.

Từ cuối tháng 2, Trung nhiều lần uy hiếp, ép buộc M. phải quan hệ tình dục với Trung và các đối tượng khác do Trung liên hệ qua mạng xã hội. Do lo sợ bị phát tán hình ảnh nhạy cảm, M. buộc phải chấp nhận.

Bước đầu cơ quan công an xác định, Trung đã ép buộc M. quan hệ 9 lần với nhiều người đàn ông khác nhau. Ngoài ra, Trung còn thu tiền từ các đối tượng này mỗi lần từ 500.000 đồng đến 1,5 triệu đồng, tổng cộng được 10,7 triệu đồng.

Không dừng lại ở đó, ngày 21/4, Trung tiếp tục yêu cầu M. đưa 10 triệu đồng để xóa các clip nhạy cảm.