Công an Gia Lai truy bắt hai tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai đã thông tin về vụ cướp tại một ngân hàng có chi nhánh trên địa bàn và cho biết các lực lượng chức năng của đơn vị đang truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ việc.

Theo thông tin ban đầu, vụ cướp tài sản xảy ra tại phòng giao dịch, chi nhánh của một ngân hàng có trụ sở trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, vào khoảng 16h ngày 19/1.

Hai đối tượng cướp tiền từ phòng giao dịch rồi bỏ trốn bằng xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Công an tỉnh Gia Lai, vào thời điểm trên có 2 đối tượng nam giới mặc trang phục giống tài xế Grab, đội mũ bảo hiểm, bất ngờ xông vào trụ sở của phòng giao dịch ngân hàng.

Khi vào bên trong phòng giao dịch, một đối tượng đứng chắn ngay cửa ra vào, ngăn không cho nhân viên, khách hàng ra ngoài. Đối tượng còn lại xông vào khu vực quầy giao dịch, cầm vật hình dạng giống súng đe dọa nhân viên để lấy tiền.

Thấy các đối tượng có vật nghi là súng, nhân viên ngân hàng, khách hàng đến giao dịch hoảng loạn, bỏ chạy. Sau khi cướp được tiền, các đối tượng đã nhanh chóng ra ngoài, lên xe máy biển kiểm soát 77G1-313.12 tẩu thoát.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Gia Lai phối hợp các đơn vị liên quan phong tỏa hiện trường, khám nghiệm và triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt các đối tượng gây án.

Qua xác minh, hai đối tượng nêu trên đã lấy khoảng 1,8 tỷ đồng và tẩu thoát về hướng Ngã ba Hàm Rồng, phường Hội Phú. Công an tỉnh Gia Lai đề nghị người dân khi có thông tin liên quan đến các đối tượng nêu trên kịp thời thông báo cơ quan chức năng gần nhất.