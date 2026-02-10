Từ vụ cướp ngân hàng ở Gia Lai: Không chủ quan trước tội phạm liều lĩnh

Ngày 10/2, Công an phường Điện Bàn Đông, thành phố Đà Nẵng thông tin, đã tuyên truyền các biện pháp phòng ngừa tội phạm cướp ngân hàng, vàng bạc, đá quý dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 trên địa bàn.

Lực lượng công an đã phân tích nhiều vụ việc cụ thể, trong đó có vụ cướp ngân hàng nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Gia Lai vào ngày 19/1.

Công an phường Điện Bàn Đông tuyên truyền kỹ năng xử lý tình huống cho lực lượng bảo vệ ngân hàng (Ảnh: Công an Điện Bàn Đông).

Công an phường Điện Bàn Đông nhận định, vụ việc này cho thấy tội phạm cướp tài sản ngày càng liều lĩnh, manh động, sẵn sàng sử dụng hung khí, tính toán nhanh và lợi dụng sơ hở để thực hiện hành vi phạm tội.

Tại buổi làm việc, Trung tá Phan Thanh Hồng, Phó trưởng Công an phường Điện Bàn Đông, đã chỉ rõ tâm lý chủ quan, trông chờ vào lực lượng công an vẫn còn tồn tại ở một số ngân hàng, tiệm kinh doanh vàng bạc. Trong khi đó phòng ngừa tội phạm hiệu quả cần phản xạ nhanh, thống nhất, đòi hỏi sự chuẩn bị kỹ lưỡng, chủ động từ sớm.

Công an phường Điện Bàn Đông đã hướng dẫn kỹ năng xử lý tình huống, bảo đảm an toàn cho nhân viên, khách giao dịch và lực lượng bảo vệ.

Công an phường Điện Bàn Đông triển khai bảng cam kết đảm bảo an ninh trật tự đối với các tiệm kinh doanh vàng (Ảnh: Công an Điện Bàn Đông).

Công an phường Điện Bàn Đông cũng đã triển khai bảng cam kết đảm bảo an ninh trật tự, yêu cầu các ngân hàng, hộ kinh doanh ký cam kết thực hiện các biện pháp bảo vệ tài sản, nâng cao cảnh giác, kịp thời tố giác tội phạm và phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an khi có tình huống phát sinh.

Một nội dung cũng được nhấn mạnh tại buổi tuyên truyền là vai trò chủ động của lực lượng bảo vệ, nhân viên ngân hàng, tiệm vàng.

Theo Công an phường Điện Bàn Đông, hoạt động này được xác định là một bước chuyển từ nhận thức sang hành động, tạo sự ràng buộc trách nhiệm và nâng cao vai trò tự phòng ngừa ngay tại cơ sở.