Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân bị khởi tố

Ngày 24/4, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên cho biết đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Thành Nam (SN 1988), Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hưng Nhân và Nguyễn Đức Nhất (SN 1984), nguyên cán bộ Khoa Xét nghiệm chẩn đoán hình ảnh Trung tâm y tế TP Hưng Yên cũ, về tội Giả mạo trong công tác.

Cơ quan công an đọc quyết định khởi tố bị can đối với ông Phạm Thành Nam (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Ngoài ra, cơ quan công an đã khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Đợi (SN 1986) và Cáp Thị Thoan (SN 1993), cùng trú tại xã Ân Thi, tỉnh Hưng Yên, về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng Nguyễn Văn Đợi và Cáp Thị Thoan đã sử dụng thông tin gian dối trong các bệnh án khống, lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, chiếm đoạt tài sản của Công ty TNHH Manulife Việt Nam.

Đây là diễn biến mới nhất trong vụ án vụ án “Giả mạo trong công tác và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” xảy ra từ năm 2020 đến năm 2024 tại địa bàn tỉnh Hưng Yên.

Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố đối với 7 bị can là bác sỹ công tác tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về tội danh Giả mạo trong công tác, liên quan đến hành vi hợp thức hóa thông tin trong các bệnh án khống cho nhiều bệnh nhân.

Theo cảnh sát, hành vi hợp thức hóa thông tin trong các hồ sơ bệnh án là tiền đề để các đối tượng mua bảo hiểm nhân thọ lợi dụng để lập hồ sơ đề nghị thanh toán quyền lợi bảo hiểm, trục lợi, chiếm đoạt tài sản của công ty bảo hiểm.

Tính đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố bị can về tội danh Giả mạo trong công tác với 9 đối tượng, khởi tố bị can về tội danh Lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với 14 đối tượng.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang mở rộng điều tra vụ án.