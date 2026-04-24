Vinpearl đặt mục tiêu lãi sau thuế 3.000 tỷ đồng năm 2026

Theo báo cáo tại đại hội, Vinpearl ghi nhận tổng doanh thu thuần hợp nhất năm 2025 đạt 15.539 tỷ đồng, tăng 8,1% so với năm 2024 và vượt 11% kế hoạch năm đã được đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trong đó, mảng kinh doanh khách sạn và vui chơi giải trí đạt doanh thu 11.367 tỷ đồng, tăng trưởng 34% so với năm 2024.

Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Vinpearl diễn ra vào sáng 24/4 (Ảnh: Vinpearl).

Sự bứt phá này đóng góp quan trọng vào tổng lợi nhuận gộp toàn công ty đạt 5.394 tỷ đồng, tăng trưởng 88,4% so với cùng kỳ năm trước. Kết quả này cho thấy Vinpearl không chỉ hưởng lợi từ sự phục hồi của ngành du lịch, mà còn tạo đà bứt phá nhờ chiến lược và tư duy vận hành khác biệt.

Trong năm 2026, Vinpearl đặt mục tiêu tăng trưởng theo hướng bền vững và nâng cao chất lượng, với doanh thu dự kiến đạt 16.000 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 3.000 tỷ đồng gấp 2,7 lần so với năm 2025.

Đây không chỉ là mục tiêu tài chính, mà còn là bước chuyển quan trọng trong hành trình tái định vị Vinpearl từ vị thế hàng đầu trong nước trở thành thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp có năng lực cạnh tranh khu vực, châu lục và từng bước mở rộng sự hiện diện trên thị trường toàn cầu.

Trên nền tảng đó, năm 2026 đánh dấu giai đoạn Vinpearl đẩy mạnh triển khai chiến lược phát triển theo 4 trụ cột cốt lõi: du lịch bền vững - sản phẩm vượt trội - trải nghiệm liền mạch - công nghệ dẫn đầu.

Vinpearl có ưu tiên 5 chiến lược. Thứ nhất là tái cấu trúc thị trường - nâng cao chất lượng tăng trưởng. Vinpearl chuyển dịch trọng tâm từ tăng trưởng theo chiều rộng sang tối ưu cơ cấu khách hàng, tập trung phát triển các thị trường có mức chi tiêu cao và thời gian lưu trú dài.

Song song với việc củng cố các thị trường truyền thống, công ty chủ động mở rộng sang các thị trường mới nhằm đa dạng hóa nguồn cầu, giảm thiểu rủi ro biến động và nâng cao hiệu suất khai thác. Đây là nền tảng để Vinpearl từng bước gia tăng hiện diện và vị thế trên thị trường quốc tế.

Thứ hai, chuyển đổi số được xác định là đòn bẩy chiến lược trong giai đoạn tới. Vinpearl tập trung phát triển nền tảng du lịch trực tuyến tích hợp, kết hợp dữ liệu - công nghệ - kênh phân phối nhằm tối ưu hành trình khách hàng từ tìm kiếm đến trải nghiệm.

Mục tiêu là xây dựng hệ sinh thái du lịch số quy mô lớn, đóng vai trò trung tâm kết nối các sản phẩm trong hệ sinh thái và từng bước thiết lập chuẩn trải nghiệm mới cho thị trường.

Thứ ba, Vinpearl chuyển dịch từ tư duy sản phẩm đại trà sang chiến lược phát triển sản phẩm theo phân khúc và thị trường mục tiêu, lấy trải nghiệm tích hợp làm trung tâm.

Hệ sinh thái sản phẩm được tái cấu trúc theo hướng đa tầng, bao phủ toàn bộ phổ khách hàng từ phân khúc chi phí hợp lý đến cao cấp và siêu sang, với các dòng sản phẩm được định vị rõ ràng theo nhu cầu, hành vi và mức chi tiêu của từng nhóm khách, qua đó nâng cao hiệu quả kinh doanh và tạo nền tảng tăng trưởng bền vững trong dài hạn.

Thứ tư là tích hợp ESG vào vận hành, nâng cao hiệu quả dài hạn. Vinpearl đẩy mạnh triển khai các sáng kiến ESG trên toàn chuỗi giá trị, hướng tới tối ưu tài nguyên, giảm tác động môi trường và nâng cao chuẩn mực quản trị.

Việc tích hợp ESG không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, mà còn là công cụ nâng cao hiệu quả vận hành, kiểm soát chi phí và gia tăng năng lực cạnh tranh dài hạn.

Thứ năm là mở rộng hệ sinh thái, phát triển các mô hình kinh doanh mới. Năm 2026, Vinpearl tiên phong triển khai mô hình CCRC (Continuing Care Retirement Community) với thương hiệu Vin New Horizon, tích hợp lưu trú - chăm sóc sức khỏe - tiện ích cộng đồng.

Đây là bước đi chiến lược nhằm mở rộng sang phân khúc khách hàng cao tuổi, đón đầu xu hướng dân số và từng bước hình thành trụ cột kinh doanh mới trong lĩnh vực chăm sóc - an sinh.

Với nền tảng hệ sinh thái đồng bộ, năng lực vận hành đã được kiểm chứng và chiến lược phát triển rõ ràng, Vinpearl bước vào giai đoạn tăng trưởng mới với định hướng “tăng trưởng có chọn lọc - tối ưu giá trị - mở rộng quy mô khu vực”.

Công ty không chỉ tiếp tục củng cố vị thế tại thị trường nội địa, mà còn từng bước khẳng định vai trò là thương hiệu du lịch - nghỉ dưỡng - giải trí tích hợp hàng đầu Đông Nam Á và châu Á, nâng chuẩn trải nghiệm và gia tăng dấu ấn trên bản đồ du lịch quốc tế.