Lần theo dấu vết vụ 2 tên cướp ngân hàng "ôm" 1,8 tỷ đồng bỏ trốn

Ngày 20/1, Công an tỉnh Gia Lai đã phát đi thông báo đề nghị các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển hàng hóa phối hợp xác minh nguồn gốc các vật dụng liên quan đến 2 đối tượng gây ra vụ cướp tài sản táo tợn tại một phòng giao dịch ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú, Gia Lai vào chiều 19/1.

Theo Công an tỉnh Gia Lai, 2 đối tượng gây án mặc áo khoác màu xanh, đội mũ bảo hiểm màu xanh lá cây có in dòng chữ Grab. Sau khi cướp được tiền, chúng nhanh chóng tẩu thoát bằng xe máy màu vàng - đen, mang biển kiểm soát 77G1-313.12.

Hình ảnh các đối tượng thực hiện vụ cướp tài sản đang di chuyển trên xe máy (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Cơ quan điều tra Công an tỉnh Gia Lai kêu gọi các doanh nghiệp vận chuyển kiểm tra dữ liệu từ ngày 1 đến 19/1. Cụ thể, rà soát có hay không đơn hàng liên quan đến việc vận chuyển hoặc giao nhận áo khoác, mũ bảo hiểm màu xanh lá cây, có in chữ Grab.

Trường hợp rà soát có dữ liệu nêu trên, đề nghị cung cấp thông tin chi tiết về người gửi, người đặt hàng và người nhận hàng để phục vụ công tác điều tra.

Công an tỉnh Gia Lai cũng khuyến cáo các doanh nghiệp, đơn vị vận chuyển và người dân nếu phát hiện bất kỳ đối tượng nào có đặc điểm nghi vấn tương tự, cần thông báo ngay cho cơ quan chức năng để phối hợp xử lý theo quy định của pháp luật.

Hai đối tượng cướp tiền từ phòng giao dịch rồi bỏ trốn bằng xe máy (Ảnh: Cắt từ clip).

Trước đó, vào khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới, mặc trang phục giống tài xế Grab và đội mũ bảo hiểm, đã bất ngờ xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh.

Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Công an tỉnh Gia Lai đang tích cực phối hợp với các lực lượng chức năng để truy bắt 2 đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng.