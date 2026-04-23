Vụ đòi "đất vàng": Toà bác đơn, chủ nhà người Pháp đề nghị giám đốc thẩm

Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TPHCM vừa xét xử và chấp nhận kháng cáo của bị đơn là bà Lê Thị Kim Hà (SN 1963), đồng thời chấp nhận kháng nghị của Viện KSND TPHCM, sửa bản án sơ thẩm; không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Paul Prouchandy (SN 1959, quốc tịch Pháp) trong vụ tranh chấp liên quan nhà đất 76/3 Hai Bà Trưng (phường Sài Gòn, TPHCM).

Theo hồ sơ vụ án, nhà đất 76/3 Hai Bà Trưng có nguồn gốc từ gia đình ông Severican Prouchandy, sau đó do ông SamSon Prouchandy (cha ông Paul) quản lý, sử dụng.

Trong thời gian sinh sống tại Việt Nam, ông SamSon thuê ông Lê Văn Thịnh làm tài xế kiêm quản gia và cho gia đình ông này ở tại căn nhà. Trước khi về Pháp chữa bệnh, ông nhiều lần nhờ gia đình ông Thịnh trông coi nhà.

Sau khi ông SamSon qua đời năm 1995, các đồng thừa kế lập văn bản xác định quyền thừa kế và ủy quyền cho ông Paul đại diện giải quyết tài sản.

Quá trình sau đó, ông Paul và bà Lê Thị Kim Hà (con gái ông Thịnh, người trực tiếp quản lý, sử dụng căn nhà) cùng các con, cháu ông Thịnh đã ký nhiều văn bản thỏa thuận trông giữ tài sản và hợp đồng cam kết có công chứng.

Theo các thỏa thuận, khi bà Hà hoàn tất thủ tục pháp lý đối với căn nhà thì phải chuyển giao lại tài sản với giá trị xác định 84 tỷ đồng. Đồng thời, theo thỏa thuận giữa ông Paul và bà Trần Thị Dung (người nhận chuyển giao quyền tài sản), căn nhà sẽ được chuyển giao cho bà Dung sau khi hoàn tất thủ tục.

Ngày 20/6/2025, bà Hà được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở đối với căn nhà 76/3 Hai Bà Trưng. Tuy nhiên, đến ngày 25/6/2025, bà Hà ký hợp đồng chuyển nhượng căn nhà này cho người khác với giá 650 tỷ đồng.

Cho rằng bà Hà không thực hiện đúng các cam kết đã ký, ông Paul khởi kiện yêu cầu giao lại tài sản.

Tại cấp sơ thẩm, HĐXX nhận định các hợp đồng cam kết vẫn còn hiệu lực và chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện, buộc bà Hà thực hiện cam kết chuyển giao tài sản cho ông Paul Prouchandy.

Tuy nhiên, cấp phúc thẩm đã chấp nhận kháng cáo của bà Hà và kháng nghị của Viện KSND TPHCM; sửa bản án sơ thẩm, không chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Paul Prouchandy. Bản án phúc thẩm tuyên căn nhà 76/3 Hai Bà Trưng thuộc về bà Lê Thị Kim Hà.

Không đồng tình với phán quyết này, ông Paul Prouchandy đã làm đơn đề nghị xem xét theo thủ tục giám đốc thẩm, đồng thời gửi đơn kêu cứu đến Đại sứ quán Pháp và các cơ quan chức năng Việt Nam.