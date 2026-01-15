Kẻ đấm nữ nhân viên, cướp 2 điện thoại ở Nghệ An đã bị bắt

Ngày 15/1, Công an xã Văn Hiến (Nghệ An) cho hay, đơn vị vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nghệ An truy bắt thành công đối tượng gây ra vụ cướp điện thoại táo tợn xảy ra trên địa bàn.

Khoảng 20h30 ngày 10/1, tại cửa hàng điện thoại R. (xóm 3, xã Văn Hiến) xảy ra một vụ cướp.

Nguyễn Văn Hưng (dấu X) bị công an bắt giữ và hình ảnh dùng vật nhọn đe dọa nữ nhân viên cửa hàng điện thoại để cướp tài sản (bên trái) (Ảnh: V. Hậu).

Hình ảnh camera an ninh cửa hàng ghi lại, vào thời điểm trên, một người đàn ông đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang vào cửa hàng, yêu cầu nữ nhân viên cho xem một số điện thoại đang bày bán.

Khi đang xem điện thoại, bất ngờ vị khách đấm mạnh vào mặt nữ nhân viên, cướp 2 điện thoại iPhone 14 Pro Max (tổng trị giá khoảng 30 triệu đồng) và bỏ chạy.

Khi nữ nhân viên nhảy qua tủ trưng bày, đuổi theo tên cướp thì bị người này rút một vật nhọn đe dọa. Thời điểm này, trong cửa hàng còn có con nhỏ của nữ nhân viên nên chị này lùi lại bảo vệ con. Tên cướp nhân cơ hội đó đã tẩu thoát.

Vụ cướp điện thoại được camera an ninh ghi lại (Video: Lê Thịnh).

Sau 3 ngày đêm truy vết, rạng sáng 14/1, lực lượng công an bắt giữ thành công Nguyễn Văn Hưng (SN 2009, trú tại xã Bạch Hà, tỉnh Nghệ An) - đối tượng gây ra vụ cướp táo tợn kể trên.

Thời điểm bị bắt, Hưng đang lẩn trốn tại phường Trung Mỹ Tây, TPHCM, cách địa điểm gây án gần 1.500km.

Theo thông tin từ công an, Nguyễn Văn Hưng là đối tượng có nhân thân xấu, vừa đi trường giáo dưỡng trở về địa phương.