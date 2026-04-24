Vụ nữ sinh ở Vĩnh Long bị tông tử vong: Khởi tố cựu Viện phó VKS huyện

Ngày 24/4, Cơ quan điều tra VKSND Tối cao đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phan Thị Trúc Ly, nguyên Phó Viện trưởng VKSND huyện Trà Ôn (cũ), tỉnh Vĩnh Long và Lê Phong Cảnh, nguyên Kiểm sát viên VKSND huyện Trà Ôn.

Hai người bị khởi tố về tội Không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội.

Theo kết quả điều tra ban đầu, bà Ly và ông Cảnh được phân công thực hành quyền công tố, kiểm sát việc giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan vụ tai nạn giao thông xảy ra ngày 9/4/2024 trên tỉnh lộ 901, đoạn qua ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Xuân, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long.

Quá trình kiểm sát, dù xác định hành vi của Nguyễn Văn Bảo Trung, tài xế xe tải, đã đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về giao thông đường bộ, các bị can bị cáo buộc đã đồng thuận với Lê Quốc Việt, nguyên Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, và Nguyễn Quốc Khanh, nguyên Điều tra viên Công an huyện Trà Ôn, trong việc không khởi tố vụ án hình sự để điều tra, xử lý theo quy định.

Bị can Lê Phong Cảnh và bị can Phan Thị Trúc Ly (Ảnh: Bảo vệ pháp luật).

Trước đó, ngày 26/3, Cơ quan điều tra VKSND tối cao đã khởi tố bị can đối với Lê Quốc Việt và Nguyễn Quốc Khanh về cùng tội danh nêu trên.

Vụ việc bắt nguồn từ tai nạn giao thông xảy ra ngày 4/9/2024 trên tỉnh lộ 901 (xã Vĩnh Xuân, tỉnh Vĩnh Long), khi tài xế Nguyễn Văn Bảo Trung điều khiển xe tải vượt xe không đảm bảo an toàn, lấn sang phần đường ngược chiều và va chạm với xe đạp điện do em N.N.B.Tr. (thời điểm đó 14 tuổi) điều khiển.

Hậu quả, nữ sinh bị xe tải cán qua người, tử vong tại chỗ.

Sau tai nạn, Công an huyện Trà Ôn (cũ) đã ra quyết định không khởi tố vụ án. Gia đình nạn nhân nhiều lần khiếu nại nhưng không được chấp nhận, cho rằng có dấu hiệu bỏ lọt tội phạm.

Đỉnh điểm bức xúc xảy ra ngày 28/4/2025, ông Nguyễn Vĩnh Phúc (42 tuổi, cha nạn nhân) mang súng tự chế đến nhà tài xế Trung, bắn người này trọng thương rồi tự sát.

Ông Phúc tử vong, còn tài xế Trung được đưa đi cấp cứu. Sau khi bị bắn, tài xế Trung bị tổn thương cơ thể rất nặng, mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi, phải điều trị dài ngày.

Trước áp lực dư luận và đơn thư tố cáo, vụ tai nạn được điều tra lại. Cơ quan chức năng xác định lỗi chính thuộc về tài xế do hành vi vượt xe không đảm bảo an toàn, đủ yếu tố cấu thành tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Đến tháng 5/2025, Công an tỉnh Vĩnh Long khởi tố vụ án. Tháng 6/2025 cơ quan điều tra khởi tố bị can đối với tài xế Trung.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: L.S.).

Tuy nhiên, do tình trạng tâm thần và sức khỏe của tài xế Trung không đảm bảo, cơ quan điều tra sau đó tạm đình chỉ điều tra để chờ điều trị.

Sau đó, Cơ quan điều tra VKSND tối cao vào cuộc xác minh dấu hiệu “không truy cứu trách nhiệm hình sự người có tội” đối với cán bộ Công an huyện Trà Ôn (cũ).

Tháng 9/2025, Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần đầu tạm đình chỉ giải quyết nguồn tin về tội phạm do chưa thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ. Đến tháng 11/2025, sau khi phục hồi xác minh, cơ quan điều tra tiếp tục ra quyết định tạm đình chỉ lần thứ hai với cùng lý do.

Trong quá trình xác minh, cơ quan điều tra đã yêu cầu nhiều đơn vị cung cấp hồ sơ, tài liệu, trong đó có các tổ chức tín dụng để phục vụ việc làm rõ nội dung tố giác. Đến tháng 2, Cơ quan điều tra VKSND tối cao lần thứ ba ra quyết định tạm đình chỉ do hết thời hạn giải quyết nhưng vẫn chưa đủ căn cứ kết luận.