Cựu Bí thư TP Hòa Bình "nướng" gần 7 tỷ đồng vào King Club như thế nào?

Chiều 30/10, phiên tòa xét xử sơ thẩm 141 bị cáo trong vụ án đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tầng 1 khách sạn Pullman Hà Nội) bước sang ngày làm việc thứ 3, Hội đồng xét xử (HĐXX) TAND TP Hà Nội tiến hành xét hỏi các bị cáo.

Trong vụ án này có 141 bị cáo bị đưa ra xét xử về các tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc. Trong đó có 5 người bị truy tố tội Tổ chức đánh bạc; 136 người bị truy tố tội Đánh bạc.

Con đường sa ngã của cựu Bí thư TP Hòa Bình

Đứng trước bục khai báo, bị cáo Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình (cũ), trình bày năm 2022 được cử đi học tại Hà Nội, trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy có nhiều người ra - vào chơi trò chơi điện tử có thưởng nên đã vào chơi.

Đến tháng 6/2022, ông Đức mở thẻ với tên Mr Lucky One nhưng do bận công tác nên chỉ đến chơi vào những ngày cuối tuần.

Đến đầu năm 2024, bị cáo chơi nhiều hơn và từ ngày 5/2 đến 22/6/2024, đã đánh bạc tại CLB King Club hơn 70 lần.

Những lần chơi đầu ông Đức mang theo từ 50 đến 70 triệu đồng nhưng về sau không còn tiền đã đi vay tiền của bạn bè, người thân để chơi.

Thậm chí ông Đức cũng đi vay "nóng" người quen ngay trong câu lạc bộ để đánh bạc.

"Sau khi bị bắt tạm giam tôi ý thức được việc làm của mình là hoàn toàn sai trái. Tôi rất hối hận, ăn năn về việc làm của mình", cựu Bí thư Thành ủy thành phố Hòa Bình giãi bày.

Theo cáo buộc, tổng số tiền cộng dồn mà ông Ngô Ngọc Đức sử dụng vào việc đánh bạc là 4,2 triệu USD, thua 284.259 USD (tương đương 6,8 tỷ đồng).

Ông Ngô Ngọc Đức, cựu Bí thư Thành ủy TP Hòa Bình (cũ), tại phiên tòa (Ảnh: Giang Long).

Tại tòa, bị cáo Vũ Phong (53 tuổi) trình bày, từ ngày 4/2/2024 đến ngày 22/6/2024 đã đánh bạc khoảng 100 lần tại CLB King Clup. Song bị cáo không nhớ rõ mình đã cầm bao nhiêu tiền để đánh bạc.

"Có lần cầm vài nghìn USD còn có lần cầm 10.000-20.000 USD", bị cáo Vũ Phong khai và cho biết, có ngày vào chơi 1 lần nhưng có ngày vào chơi tới 2 lần, số tiền thua khoảng 1,4 triệu USD. Đây là số tiền mà bị cáo đã tích lũy trong nhiều năm.

Cáo trạng thể hiện, số tiền cộng dồn mà bị cáo Vũ Phong đánh bạc là hơn 10 triệu USD, lần chơi nhiều nhất gần 480.000 USD (tương đương hơn 11,5 tỷ đồng).

Bị cáo Vũ Thị Tuyết Mai (63 tuổi), trình bày trong một lần ngồi uống cà phê ở sảnh khách sạn Pullman thấy mọi người đi ra - vào đông và bảo có trò chơi điện tử đổi thưởng nên đã tìm hiểu để vào chơi.

Sau đó, từ đầu tháng 2 đến tháng 6/2024, bị cáo đã tham gia đánh bạc hơn 60 lần với tổng số tiền cộng dồn là gần 10 triệu USD.

Lần chơi nhiều nhất bị cáo mang bao nhiêu tiền? HĐXX xét hỏi.

Bị cáo Tuyết Mai: Mỗi lần mang khoảng 50 triệu đồng.

Mang 50 triệu đồng mà có lần chơi nhiều nhất đến 14 tỷ đồng? HĐXX tiếp tục truy vấn.

Bị cáo Tuyết Mai: Lúc thắng, lúc thua bị cáo rút ra, vào nhiều và chạy sang các máy khác chơi.

Bà Mai cho biết, tiền dùng để đánh bạc là tích lũy trong kinh doanh từ năm 2000. Theo cáo trạng, bị cáo Tuyết Mai thua gần 655.250 USD (tương đương gần 15,8 tỷ đồng).

Theo lời khai của bị cáo Nguyễn Thế Vũ (ca sĩ Thế Vũ, 54 tuổi), bản thân có một số bạn nước ngoài vào CLB King Club chơi nên đi xem và sau đó được cho thẻ để chơi cùng.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Nguyễn Hưng).

Tháng 1/2023, ông Thế Vũ mở thẻ với tên Mr Troy và sau đó thường vào chơi nhưng không biết việc này là vi phạm quy định của pháp luật.

Theo cáo buộc từ ngày 8/2 đến 22/6/2024, ông Thế Vũ đã đánh bạc 116 lần bằng hình thức chơi Slot, Baccarat, với tổng số tiền sử dụng vào việc đánh bạc khoảng 4,4 triệu USD, thua hơn 81.761 USD (tương đương 1,9 tỷ đồng).

Ông Vũ thừa nhận hành vi sai phạm của bản thân và cho biết tiền dùng để đánh bạc là tích góp trong nhiều năm.

Biết sai nhưng vẫn thực hiện

Trong phiên xét hỏi buổi sáng, bị cáo Phan Trường Giang (53 tuổi) trình bày, làm việc tại Câu lạc bộ doanh nghiệp Việt Kiều (King Club) từ năm 2009, đến tháng 12/2022 được bổ nhiệm làm giám đốc.

Đến cuối năm 2019 Công ty Việt Hải Đăng cho Công ty HS Development Việt Nam thuê lại phần kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng tại CLB King Club, hàng tháng trả chi phí là 100.000 USD để phục vụ hoạt động của câu lạc bộ này.

Sau khi ký hợp đồng mọi doanh thu của CLB King Club do Công ty Development Việt Nam thụ hưởng, còn bên phía Việt Nam sẽ trả tiền lương cho nhân viên từ khoản thu 100.000 USD.

Bị cáo Phan Trường Giang khai, trong hợp đồng chỉ có nội dung về tài chính, không có điều khoản về việc cho người Việt Nam vào chơi hay không.

Bị cáo thừa nhận việc cho người Việt Nam vào chơi trò chơi điện tử có thưởng là sai quy định của pháp luật nhưng bản thân vẫn phải thực hiện theo các chỉ đạo của ban giám đốc.

Ông Phan Trường Giang cho biết, bản thân chỉ được hưởng lương, không nhận thêm các khoản khác từ các trò chơi điện tử có thưởng.

Cùng tham gia nhóm điều hành đánh bạc tại King Club còn bị cáo Nguyễn Đình Lâm, Phó tổng giám đốc Công ty Việt Hải Đăng song người này có đơn xin xét xử vắng mặt vào ngày 28/10, do đang điều trị bệnh tim tại Bệnh viện Tim Hà Nội.

Luật sư của ông Lâm cho biết, trong đơn thân chủ thừa nhận mọi cáo buộc truy tố, giữ nguyên lời khai với cơ quan điều tra.