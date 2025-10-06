Nghi phạm Lê Sỹ Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở Đồng Nai

Cảnh sát vây bắt kẻ thủ ác sát hại 3 người ở Đồng Nai

Cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai cho biết, cảnh sát thu được nhiều bộ phận của súng, như: ống giảm thanh, ống ngắm... khi bắt nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi) liên quan đến vụ án khiến 3 người tử vong ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh.

Theo thông tin ban đầu, chiều 5/10, hàng chục trinh sát đã vây ráp, bắt giữ nghi phạm Lê Sỹ Tùng khi đối tượng lẩn trốn ở khu rẫy ở phường Phước Bình (thị xã Phước Long, Bình Phước cũ).

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng (Ảnh: CTV).

Bước đầu cảnh sát xác định, nghi phạm nghiện game nặng. Tại cơ quan chức năng, Tùng khai động cơ sát hại 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh là "thực hiện nhiệm vụ mà trong game giao cho người chơi".

Khi gây án, Tùng dùng túi vải để hứng vỏ đạn, không cho rơi xuống đất nhằm tránh để lại dấu vết, gây khó khăn cho cơ quan điều tra.

Tang vật gây án được cơ quan công an thu giữ (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).