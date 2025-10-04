Xác định 3 người tử vong ở Đồng Nai do bị tên cướp bắn vào đầu

Chiều 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết vụ án mạng tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai) khiến 3 người tử vong được xác định để cướp tài sản.

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu.

Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế.

Căn nhà có 3 người tử vong nằm giữa rừng (Ảnh: Hoàng Bình).

Công an tỉnh Đồng Nai đang phối hợp với Bộ Công an tập trung lực lượng, khẩn trương điều tra, truy xét hung thủ gây ra vụ án.

Cơ quan chức năng kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi phạm hoặc có thông tin liên quan cung cấp ngay cho cơ quan công an.

Trước đó, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).