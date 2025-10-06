Bắt nghi phạm bắn 3 người ở Đồng Nai

Ngày 6/10, cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai xác nhận đã bắt được nghi phạm Lê Sỹ Tùng (33 tuổi, ngụ thị xã Phước Long, Bình Phước cũ) để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản.

Tùng được cho là nghi phạm dùng súng bắn tử vong 3 người ở cơ sở thu mua nông sản Thiên Hạnh tại xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu Tùng đã khai nhận hành vi của mình. Chiều nay, Công an tỉnh Đồng Nai sẽ tổ chức họp báo thông tin liên quan đến vụ án.

Nghi phạm Lê Sỹ Tùng bị cơ quan chức năng bắt giữ (Ảnh: CTV).

Trước đó, sáng 3/10, người dân phát hiện 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh. Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Theo Công an tỉnh Đồng Nai, sau khi khám nghiệm hiện trường, tử thi, cơ quan điều tra xác định cả ba nạn nhân điều tử vong do bị tên cướp bắn vào đầu.

Trích xuất hình ảnh từ camera của gia đình vào thời điểm xảy ra vụ án mạng, cơ quan chức năng phát hiện có một người đàn ông đội mũ bảo hiểm trùm kín mặt và đeo khẩu trang xuất hiện trong sân nhà nạn nhân. Bên hông anh ta đeo vật giống súng tự chế.