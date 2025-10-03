Camera ghi cảnh nghi can xuất hiện tại nhà 3 người tử vong ở Đồng Nai

Liên quan đến vụ 3 người trong một gia đình tử vong tại nhà riêng ở xã Đắk Nhau (Đồng Nai) vào sáng 3/10, chiều cùng ngày, người dùng mạng xã hội chia sẻ clip 20 giây ghi lại cảnh một nghi can xuất hiện tại căn nhà xảy ra vụ việc.

Theo hình ảnh từ camera, nghi can che kín mặt, đội mũ, vai mang ba lô, bên hông đeo một vật giống vũ khí.

Người dân bàng hoàng trước cái chết của 3 nạn nhân (Ảnh: Người dân cung cấp).

Thời điểm camera an ninh ghi hình, nghi can xuất hiện khoảng 19h ngày 2/10. Nghi can còn bước đến gần chiếc ô tô, nơi người dân phát hiện thi thể bà C.H.H. (46 tuổi) vào sáng 3/10.

Theo ghi nhận tại hiện trường, thi thể ông T. và bé trai nằm ở ngoài hiên, bên cạnh vẫn còn mâm cơm ăn dở. Bà H. (vợ ông T.) được phát hiện tử vong bên cạnh chiếc ô tô.

Như Dân trí đã đưa tin, ngày 3/10, Công an xã Đắk Nhau (tỉnh Đồng Nai) phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ phong tỏa, khám nghiệm hiện trường vụ án 2 người lớn và một trẻ em tử vong trong căn nhà.

Theo thông tin ban đầu, cả 3 nạn nhân cùng sinh sống tại ngôi nhà nói trên. Đây cũng là địa điểm kinh doanh, thu mua nông sản khá quen thuộc với người dân địa phương.

Ba nạn nhân là ông Đ.D.T. (47 tuổi), bà C.H.H. (46 tuổi, vợ ông T.) và bé trai Đ.T.T. (11 tuổi, cháu ông T.), trên người có nhiều vết thương, nghi bị sát hại. Một số vật dụng trong nhà bị xáo trộn.

Công an tỉnh Đồng Nai đang điều tra vụ án.