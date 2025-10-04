Công an kêu gọi người dân thông tin nghi can sát hại 3 nạn nhân ở Đồng Nai

Ngày 4/10, Công an tỉnh Đồng Nai thông tin thêm về 3 người tử vong tại đại lý thu mua nông sản Thiên Hạnh (thôn 6, xã Đăk Nhau, tỉnh Đồng Nai), vụ việc được người dân phát hiện sáng hôm qua (3/10).

Căn nhà có 3 người tử vong nằm giữa rừng (Ảnh: Hoàng Bình).

Công an tỉnh Đồng Nai kêu gọi người dân nếu phát hiện nghi can gây án hoặc có thông tin liên quan đến vụ việc, kịp thời cung cấp đến số điện thoại 0365.366.777 (đồng chí Lê Vấn, Trưởng Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Đồng Nai).

Sáng 4/10, hàng chục cán bộ, chiến sĩ vẫn phong tỏa hiện trường nghiêm ngặt, nơi thu mua nông sản Thiên Hạnh. Qua khám nghiệm ban đầu, lực lượng chức năng ghi nhận các nạn nhân tử vong với nhiều thương tích; tài sản và vật dụng trong nhà có sự xáo trộn.

Công an tỉnh Đồng Nai xác định danh tính 3 người tử vong gồm: Ông Đỗ Duy Thiên (47 tuổi, chủ nhà), Đỗ Tiến T. (11 tuổi, cháu ngoại ông Thiên) và bà Chu Hồng Hạnh (48 tuổi, vợ ông Thiên).

Hình ảnh được camera ghi lại người đàn ông liên quan đến vụ việc (Ảnh: Công an Đồng Nai).

Căn nhà xảy ra án mạng nằm ven đường ĐT760, đối diện là rừng cao su, phía sau là rẫy trồng điều. Tuyến đường ĐT760 nối xã Đắk Nhau qua khu vực huyện Bù Gia Mập (cũ). Đoạn đường qua nhà nạn nhân rất vắng vẻ, thưa nhà dân, ít người qua lại.

Hai vợ chồng nạn nhân hành nghề thu mua mủ cao su; gần đây, họ mua bán sầu riêng, và các loại nông sản nên thuộc dạng khá giả trong vùng.