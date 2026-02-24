Công an vào cuộc vụ đòi thu tiền đỗ ô tô trước cổng chùa Gôi

Chiều 23/2, lãnh đạo UBND xã Vụ Bản, tỉnh Ninh Bình cho biết, Công an xã đã lập biên bản yêu cầu những người dân có liên quan cam kết không tái diễn sự việc đòi thu phí đỗ ô tô trước cổng chùa Gôi trên địa bàn.

Hai người dân ra đòi tiền đỗ xe trước cổng chùa Gôi (Ảnh cắt từ clip).

Trước đó, mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh và cảnh tranh luận giữa hai người dân trước cổng chùa Gôi (xã Vụ Bản) với một tài xế về việc đóng phí đỗ xe.

Trong clip, hai người dân, một nam và một nữ khoảng 50 tuổi, đã đứng ra lòng đường trước cổng chùa Gôi, đòi thu tiền đỗ xe. Việc làm này đã bị tài xế phản ứng vì không có vé trông giữ xe.

Hai người này giải thích họ đòi thu phí do trước đó họ đã quét dọn đường sạch sẽ và các bãi xe cũng thu 100.000 đồng… Hai bên đã có lời qua tiếng lại.

Sau khi sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng và nhiều người dân.

Nắm bắt được thông tin, Công an xã Vụ Bản đã mời những người có liên quan lên làm việc, lập biên bản và yêu cầu người dân cam kết không tái diễn trong thời gian tới.

Quá trình làm việc, cơ quan công an xác định, những người có liên quan trong clip chưa nhận tiền (phí đỗ ô tô) của khách thập phương. Lãnh đạo UBND xã Vụ Bản cho hay, do người dân nhận thức chưa đầy đủ nên có việc làm chưa đúng.

Cũng theo vị lãnh đạo, để chuẩn bị cho lễ hội chợ Viềng xuân - Phủ Dầy năm nay, địa phương cũng đã bố trí nơi đỗ xe ô tô nhưng lượng người về nhiều, bãi xe quá tải nên du khách mới phải tìm nơi đỗ xe từ xa…