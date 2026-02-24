Cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu bị lừa "chạy án" 26 tỷ đồng

Trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam, cơ quan tố tụng đã chỉ ra hành vi lừa đảo "chạy án" của Nguyễn Thị Ngọc Lan và Nguyễn Thanh Tú (39 tuổi, ở Thanh Xuân, Hà Nội).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 5/2023, bà Nguyễn Thị Lan Hương, cựu Tổng giám đốc Sen Tài Thu Việt Nam, nhận được giấy triệu tập của cơ quan điều tra liên quan đến các nội dung về việc huy động vốn của công ty.

Do lo sợ hành vi của mình có liên đới sai phạm và bị xử lý, Hương đã tìm người để tác động nhằm xin giảm nhẹ.

Thông qua mối quan hệ xã hội, bà Hương quen Nguyễn Thanh Tú và được Tú giới thiệu cho Nguyễn Thị Ngọc Lan (chị gái Tú).

Nguyễn Thị Lan Hương thời điểm là Tổng giám đốc Tập đoàn Sen Tài Thu Việt Nam (Ảnh: Sen Tài Thu Việt Nam).

Cáo trạng cáo buộc, Tú biết Lan không có nghề nghiệp ổn định, là lao động tự do, không có chức năng, nhiệm vụ trong quá trình giải quyết vụ việc liên quan đến Công ty Sen Tài Thu nhưng lại nói với bà Hương rằng Lan có nhiều mối quan hệ rộng, đặc biệt là với lãnh đạo ngành công an.

Sau đó, bà Hương gặp Lan để trình bày.

"Lan nói với Hương không nên quá lo lắng để ảnh hưởng đến sức khỏe, làm việc phải thượng tôn pháp luật, sai ở đâu thì sửa ở đấy; còn việc tới đâu thì để Lan tính. Để cho Hương tin tưởng, Lan nói sẽ gọi điện thoại nói chuyện một số lãnh đạo trong ngành công an để nhờ giúp đỡ cho Hương", cáo trạng nêu.

Tuy nhiên, trên thực tế, VKS cáo buộc Lan không gọi điện cho ai, cũng không nhờ ai để giúp đỡ Hương.

Để chiếm đoạt tài sản của Hương, Lan đã nhiều lần gọi điện cho Tú để hẹn vợ chồng Hương cùng Tú đến gặp Lan tại khu đô thị Royal City để cùng bàn bạc.

Lan đã đưa ra yêu cầu "muốn lo được việc cho Hương cần phải chuẩn bị khoảng 30 tỷ đồng để “cảm ơn” những người giúp “nhắc” Hương ra khỏi vụ việc điều tra sai phạm xảy ra tại Công ty Sen Tài Thu; giúp Hương không bị liên quan đến pháp luật hoặc nếu có bị khởi tố thì sẽ giúp Hương được giảm án".

Sau đó, từ tháng 9/2023 đến tháng 10/2023, bà Hương đã 3 lần đưa tổng 26 tỷ đồng cho Lan.

Theo cáo trạng, sau khi nhận tiền, Lan không đưa ai, không nhờ ai can thiệp mà dùng 9,5 tỷ đồng để mua một căn hộ chung cư, gửi tiết kiệm 10 tỷ đồng, đưa cho một luật sư 1 tỷ đồng nhưng vị luật sư từ chối, còn lại Lan chi tiêu cá nhân.

Chỉ đến khi làm việc với cơ quan điều tra, bà Hương mới biết việc Lan cầm tiền nhưng không làm gì để giúp mình nên trình báo.