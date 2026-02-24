Cô gái xinh đẹp bị tố là "siêu lừa Anna" ở Hà Nội, nhiều nạn nhân lên tiếng

Ngày 24/2, nhiều người đã phản ánh đến phóng viên Dân trí về việc bị chiếm đoạt tài sản với cùng một kịch bản.

Một trong số đó là anh N.M.Q. (23 tuổi, ở phường Long Biên, Hà Nội), tố cáo đã bị chị Đ.T.K.C. (23 tuổi, ở Quảng Oai, Hà Nội) chiếm đoạt 180 triệu đồng.

Cô gái 23 tuổi với cuộc sống giàu có, sang chảnh

Trao đổi với phóng viên Dân trí, anh N.M.Q. cho biết thông qua mạng xã hội, khoảng tháng 7/2025, anh được C. chủ động làm quen.

Theo chia sẻ của anh Q., trên mạng xã hội, C. thể hiện bản thân là người có điều kiện, học thức, bố mẹ đều là lãnh đạo Nhà nước hoặc làm doanh nghiệp. Đi kèm, C. thường xuyên đăng tải các hình ảnh về cuộc sống sang chảnh, giàu có.

C. thường xuyên đăng tải hình ảnh sang chảnh, giàu có trên mạng xã hội (Ảnh: N.V.).

Quá trình nói chuyện, anh Q. được C. kể có một số dự án kinh doanh, trong đó có chung vốn tại một tiệm hoa nổi tiếng ở phường Hai Bà Trưng. C. còn chủ động cho anh Q. xem những bằng chứng về mối quan hệ thân thiết giữa mình và anh Q.V. (người sáng lập tiệm hoa).

Cuối tháng 8/2025, C. đề nghị anh Q. cho vay tiền dưới hình thức cùng đầu tư vào tiệm hoa. Tin tưởng, trong 2 tháng, anh Q. đã 12 lần đưa tiền, thông qua chuyển khoản và đưa tiền mặt, cho C., tổng cộng 180 triệu đồng.

Tuy nhiên, đến cuối tháng 10/2025, trong một lần nói chuyện với chủ tiệm hoa, anh Q. mới bàng hoàng biết C. không hề có vai trò hay đầu tư vào tiệm hoa. Theo anh Q., điều này sau đó được anh xác nhận trực tiếp với C..

Phóng viên Dân trí cũng đã liên lạc với anh Q.V. và nhận được câu trả lời tương tự.

Ngày 27/10/2025, anh Q. yêu cầu C. viết giấy xác nhận đã nhận của anh 180 triệu đồng, đồng thời cam kết sẽ hoàn trả vào ngày 1/12/2015. Tuy nhiên, đến nay, anh Q. chưa nhận được một đồng tiền nào từ C., đồng thời không thể liên lạc được với "con nợ".

Anh Q. cho biết anh đang hoàn thiện trình báo và bằng chứng để trình báo cơ quan công an.

Trong khi đó, phản ánh đến phóng viên, anh L.Q.Đ. (23 tuổi, ở phường Khương Đình, Hà Nội) cũng cho biết đã cho C. vay nợ hơn 16 triệu đồng và đến nay chưa lấy lại được tiền.

Theo anh Đ., qua mạng xã hội, C. kể bản thân là nhân viên ngân hàng, có ý định nhập quần áo để bán. C. cũng cho biết gia đình C. sở hữu rất nhiều tài sản.

Giấy xác nhận vay tiền của C. với anh Q. (Ảnh: NVCC).

Trong 2 tháng 11/2025 và 12/2025, anh Đ. nhiều lần cho chị C. vay các khoản tiền nhỏ với lý do "trả thêm tiền hàng", "tiền ship".

Đến ngày 4/12/2025, C. vay anh Đ. 10 triệu đồng và hứa sẽ sớm trả lại. Tương tự anh Q., anh Đ. cũng bị thuyết phục bởi những hình ảnh, lời kể về gia thế của cô gái xinh đẹp này, từ đó tin tưởng và cho vay tiền.

Tính đến ngày 17/12/2025, anh Đ. đã cho C. vay tổng hơn 16 triệu đồng và đến nay cũng không thể đòi lại.

Ngày 20/2, từ một bài đăng "bóc phốt" C. trên Facebook, anh Đ. nhận ra C. không chỉ vay nợ riêng anh.

Kịch bản quen thuộc?

Bài "bóc phốt" C. do chị L.G. (26 tuổi, ở Quảng Ninh) và anh H.N.H. (22 tuổi, ở Hà Nội) đăng tải trên trang cá nhân. Cả 2 đều cho biết từng cho C. vay tiền, trong đó mới chỉ có chị G. đã đòi lại được khoản nợ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị G. và anh H. cùng cho biết lý do tin tưởng cho C. vay tiền xuất phát từ chính những hình ảnh "phông bạt" mà C. chủ động kể hay cho xem.

Với anh H., nam thanh niên này cho biết khoảng tháng 6/2025, C. đặt lịch dịch vụ trang điểm của anh, sau đó làm thân. Thời gian sau đó, hai người thường xuyên đi chơi, cà phê, ăn uống và C. là người chủ động trả tiền, thể hiện bản thân có nhiều tiền.

Giống anh Q., anh H. được C. đề nghị cho vay 10 triệu đồng vào tháng 9/2025, với lý do vay để trả tiền mặt bằng cho cửa hàng hoa ở TPHCM, hẹn sau khoảng 10 ngày sẽ trả.

Đến ngày hẹn, C. khất hứa, nói với anh H. là chưa có lương.

Nhiều người chủ động nhắn tin cho chị G. tố cáo việc cũng bị C. vay tiền nhưng không trả (Ảnh: NVCC).

Tháng 10/2025, C. tiếp tục vay anh H. 20 triệu đồng để xử lý sự cố kho hoa bị ngập. Lần này, anh H. yêu cầu C. viết giấy vay 30 triệu đồng và hẹn ngày 19/10/2025 trả. Thời gian sau đó, anh H. không thể liên lạc với C. nên tìm đến cửa hàng hoa.

Lúc này, trao đổi với anh V., anh H. mới biết sự thật, đồng thời anh cũng đọc được bài đăng tố cáo của chị G. và nhận ra toàn bộ câu chuyện mà C. kể đều là "vở kịch" để chiếm lòng tin của anh.

Đến nay, anh H. vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản tiền nào từ C..

Kịch bản "kho hoa bị ngập" sau đó cũng được C. áp dụng với chị G. để vay 10 triệu đồng. Sau khi phát hiện sự thật, chị G. đăng tải "bài phốt" và may mắn được C. trả lại đủ tiền.

Sau khi đăng bài, chị G. được nhiều người từng biết C. cho hay bố của C. là một nhân viên sửa điện, còn mẹ C. bán xôi, gia thế hoàn toàn không giống như C. kể với nhiều người.

Đồng thời, chị G. và anh H. cũng nhận được các tin nhắn riêng của nhiều người cùng phản ánh về việc bị chị C. vay tiền nhưng không trả, với cùng thủ đoạn "phông bạt" nêu trên.

Theo chị G., sau khi chị đăng tin tố cáo lên mạng xã hội, nhiều người chủ động tìm đến để chia sẻ với chị, cho biết cũng bị C. lừa vay tiền với kịch bản tương tự; tổng số tiền C. vay của nhiều người có thể lên tới hơn 500 triệu đồng.

Chiều 24/2, anh Q. đã đến Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) - địa bàn nơi C. thuê ở - trình báo vụ việc. Tuy nhiên, trao đổi với phóng viên, một chỉ huy Công an phường Yên Hòa cho biết bị hại cần đến công an phường nơi diễn ra việc giao nhận tiền để trình báo.

Anh Q. chia sẻ anh sẽ sớm tới Công an phường Hai Bà Trưng để trình báo lại vụ việc này.