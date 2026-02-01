Tạm giữ người phụ nữ tự ý ép tài xế nộp tiền đỗ xe vào đền bà chúa Then

Tối 22/2, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đã tạm giữ hình sự Nguyễn Thị Mùi (47 tuổi, trú tại thôn Việt Hương, xã Kép) để điều tra về hành vi cưỡng đoạt tài sản.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an tỉnh Bắc Ninh phát hiện clip do tài khoản Facebook “Nhà DL Kiên Khuyên” đăng tải ngày 21/2, phản ánh việc một phụ nữ lớn tiếng chửi bới, yêu cầu thu tiền đỗ xe của người dân đi lễ tại khu vực đền bà chúa Then và đền cô bé Chí Mìu, thuộc xã Kép, tỉnh Bắc Ninh.

Công an công bố lệnh tạm giữ Mùi (Ảnh: Công an Bắc Ninh).

Tiến hành xác minh, lực lượng chức năng xác định người phụ nữ trong clip là Nguyễn Thị Mùi. Theo điều tra ban đầu, ngày 21/2, Mùi đã tự ý thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường dẫn vào hai ngôi đền nêu trên.

Không chỉ thu tiền trái quy định, Mùi còn chửi bới, giật chìa khóa xe của tài xế N.M.K., nhằm ép buộc nạn nhân phải trả tiền. Đối tượng đe dọa nếu không đưa tiền sẽ không trả chìa khóa và không cho xe di chuyển, gây bức xúc trong dư luận và ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự tại khu vực lễ hội.

Ngày 22/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bắc Ninh đã triệu tập Nguyễn Thị Mùi để làm việc. Tại cơ quan điều tra, đối tượng thừa nhận toàn bộ hành vi vi phạm.

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Bắc Ninh đề nghị những người từng bị thu tiền trái quy định khi đi lễ tại các đền, chùa trên địa bàn xã Kép chủ động liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.