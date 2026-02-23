Bắt tài xế xe container rượt ô tô tải gây tai nạn chết người ở Lâm Đồng

Ngày 23/2, Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Quốc Đạo (SN 1991) để điều tra hành vi liên quan vụ tai nạn chết người trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Theo thông tin điều tra ban đầu, rạng sáng 13/2, do mâu thuẫn khi tham gia giao thông, tài xế xe tải biển số 47B-258.xx và Nguyễn Quốc Đạo (điều khiển xe container) đã chèn ép, rượt đuổi nhau với tốc độ cao.

Khi đến đường Hồ Chí Minh, đoạn qua thôn 20, xã Nhân Cơ, xe tải lật sang làn đường ngược chiều, đè trúng 3 người ngồi trên 2 xe máy.

Vụ việc khiến 1 người tử vong tại chỗ, 2 người tử vong trên đường đi cấp cứu.

Tài xế Nguyễn Quốc Đạo bị cơ quan công an bắt giữ (Ảnh: Công an Lâm Đồng).

Xác định vụ việc có tính chất nghiêm trọng, ngày 15/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng, bắt tạm giam tài xế Nguyễn Quốc Đạo, đồng thời truy tìm tài xế xe tải 47B-258.58 đang bỏ trốn.

Như Dân trí đã thông tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5h55 ngày 13/2, trên đường Hồ Chí Minh, đoạn thuộc ngã ba Đồi Thông, xã Nhân Cơ.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: An Sinh).

Thời điểm trên, Nguyễn Quốc Đạo lái xe container lưu thông theo hướng Lâm Đồng - Đồng Nai, bất ngờ va chạm vào đuôi ô tô tải mang biển số tỉnh Đắk Lắk chạy cùng chiều.

Vụ tai nạn làm ô tô tải biển số tỉnh Đắk Lắk lao qua bên trái đường, tông trúng 2 xe máy khiến 3 người trên 2 phương tiện này tử vong.