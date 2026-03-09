Truy tố 79 bị can trong đường dây ma túy ở TPHCM

Ngày 9/3, VKSND TPHCM đã hoàn tất cáo trạng truy tố 79 bị can trong đường dây mua bán, tàng trữ và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, không tố giác tội phạm.

Theo đó, bị can Ngô Văn Minh (30 tuổi) bị truy tố về tội Mua bán trái phép chất ma túy. 78 bị can còn lại bị truy tố về một trong các tội: Mua bán trái phép chất ma túy, Tàng trữ trái phép chất ma túy, Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy hoặc Không tố giác tội phạm.

Theo cáo trạng, chiều 19/11/2024, cơ quan chức năng phát hiện T.V.Đ. (tài xế taxi) giao một thùng giấy chứa gần 8kg ma túy cho Nguyễn Thái Bảo (24 tuổi, quê Vĩnh Long).

Tang vật trong một vụ án ma túy (Ảnh minh họa).

Quá trình điều tra, Đ. khai chỉ là người giao hàng theo đơn được chỉ định trên ứng dụng và không biết bên trong gói hàng chứa ma túy. Mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định Ngô Văn Minh và đồng phạm đã lập đường dây mua bán trái phép chất ma túy.

Cụ thể, vào tháng 8/2024, Minh được một người tên Trường (không rõ lai lịch) thuê nhận, phân lẻ và giao ma túy cho người mua, với tiền công 2-3 triệu đồng cho mỗi lần giao hàng.

Riêng ngày 19/11/2024, Minh làm theo chỉ đạo của Trường, nhận 2 thùng ma túy các loại được ngụy trang dưới dạng các đơn hàng hoặc giấu trong hộp yến. Trong vụ án này, cơ quan tố tụng cáo buộc Ngô Văn Minh và các đồng phạm phải chịu trách nhiệm đối với hơn 24kg ma túy.

Cáo trạng cũng xác định một số bị can khác trong vụ án đã thuê chung cư, nhà nguyên căn hoặc trụ sở công ty để làm nơi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Đơn cử, tháng 9/2024, bị can Lê Phát Tài thuê một căn nhà tại quận Tân Phú (cũ) để làm trụ sở công ty và rủ bạn gái là Đặng Thị Thu Ngân đến ở cùng. Sau đó, Tài cho bị can Nguyễn Thanh Tấn thuê lại một phòng trong căn nhà này để làm trụ sở công ty.

Chiều 14/11/2024, khi Ngân đang ở trong phòng ngủ thì Tấn cùng một người tên Thái Mập (không rõ lai lịch) đến rủ Ngân sử dụng ma túy. Đến ngày 17/11/2024, nhóm này tụ tập 8 người tại trụ sở công ty để tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.