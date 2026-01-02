Công an TPHCM triệt phá hàng loạt đường dây buôn pháo, thuốc lá lậu

Ngày 1/1, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03, Công an TPHCM) cho biết, đơn vị đã triệt phá nhiều đường dây tội phạm liên quan đến pháo hoa và thuốc lá nhập lậu, khởi tố 26 vụ với 48 bị can.

Các vụ triệt phá được thực hiện trong đợt cao điểm trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Bính Ngọ 2026 và thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng.

Nhiều cô gái tham gia buôn pháo lậu

Tối 12/12/2025, tại đường số 5, tổ công tác thuộc Phòng Cảnh sát kinh tế phối hợp với Công an phường Gò Vấp phát hiện Lê Thị Thái Thanh (SN 2002, ngụ tỉnh Đồng Nai) xách túi nylon đứng cạnh một thùng carton, có biểu hiện nghi vấn.

Tiến hành kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trong thùng carton và túi nylon của cô gái chứa 7 giàn pháo hoa lậu. Bước đầu, Thanh khai được Trương Tấn Phát (SN 2001, ngụ phường An Hội Đông) nhờ mang pháo đi giao cho khách.

Bị triệu tập làm việc, Phát khai số pháo hoa lậu trên được anh ta mua trên mạng để bán kiếm lời. Sau đó, Phát gửi cho Thanh cất giấu và giao hàng khi có khách hỏi mua. Khi Thanh đang giao hàng cho khách thì bị công an kiểm tra, bắt giữ.

Đối tượng buôn pháo lậu bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến sáng 17/12/2025, tại nút giao quốc lộ 13 (ấp Bằng Lăng, xã Trừ Văn Thố), tổ công tác của PC03 phối hợp với Công an xã Trừ Văn Thố phát hiện ô tô do Nguyễn Thành Thiện (SN 1994, ngụ tỉnh Quảng Ngãi) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Dừng xe để kiểm tra, tổ công tác phát hiện Nguyễn Thành Thiện vận chuyển 9 bao tải chứa hơn 250kg pháo các loại, có xuất xứ từ Trung Quốc.

Mở rộng điều tra, PC03 đã xác định Nguyễn Thành Thiện cùng với Trần Hoài Thương (SN 1993, ngụ TPHCM) góp tiền để mua 9 bao tải pháo từ đối tượng chưa rõ lai lịch. Nhóm này lên kế hoạch nhận pháo tại ngã ba Tân Thành, xã Tân Tiến, tỉnh Đồng Nai, rồi vận chuyển về TPHCM tiêu thụ.

Để đảm bảo an toàn trong quá trình vận chuyển, Thiện và Thương đã thuê Đào Ngọc Dương (SN 1984, quê Kiên Giang) với tiền công là 3 triệu đồng/ngày để canh đường cho xe chở pháo lậu của Thương.

Thuốc lá lậu

Sáng 14/12/2025, tổ công tác thuộc Đội 3, PC03, phối hợp với Công an phường Tam Bình tuần tra trên đường Đỗ Mười, phát hiện một thanh niên lái ô tô vận chuyển thùng giấy vào một kho hàng.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện người này là Kiều Văn Chí Kha (SN 1996, ngụ tỉnh Tây Ninh) đang vận chuyển 3 thùng giấy chứa gần 1.500 bao thuốc lá không có chứng từ, nguồn gốc xuất xứ.

Đối tượng vận chuyển thuốc lá lậu bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Bước đầu, Kha thừa nhận nhiều lần được đối tượng chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ Tây Ninh đến TPHCM. Mỗi chuyến giao hành thành công, Kha được người này trả 700.000 đồng.

Khám xét kho hàng trên đường Đỗ Mười, nhà chức trách thu giữ thêm 5 thùng carton, bên trong chứa hơn 2.700 bao thuốc lá nhập lậu.

Một vụ vận chuyển thuốc lá lậu khác được PC03 phát hiện vào sáng 21/12/2025. Khi đó, tổ công tác phát hiện xe tải của tài xế Hà Đông Tà (SN 1994, ngụ tỉnh Gia Lai) chạy trên đường Lê Quang Đạo, xã Xuân Thới Sơn, có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, cảnh sát phát hiện trên xe có 23 thùng giấy chứa gần 14.000 bao thuốc lá nhập lậu.

Bước đầu, nhà chức trách xác định Hà Đông Tà được đối tượng chưa rõ lai lịch thuê vận chuyển thuốc lá nhập lậu từ một bãi đất trống trong khu công nghiệp Đức Hòa III, tỉnh Tây Ninh, ra Hà Nội với tiền công vận chuyển gần 7 triệu đồng.

Việc khám phá hàng loạt vụ buôn lậu pháo hoa, thuốc lá... cho thấy tinh thần đấu tranh không khoan nhượng đối với tội phạm kinh tế của Công an TPHCM, nhất là trong giai đoạn cận Tết, nhằm bảo đảm an toàn, sức khỏe cho người dân thành phố.