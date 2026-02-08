Cảnh sát đột kích quán bar có 500 người ở TPHCM

Ngày 8/2, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM, phối hợp với các đơn vị liên quan lập hồ sơ, xử lý các đối tượng liên quan đến ma túy, được phát hiện tại quán bar Aplus, phường Cầu Ông Lãnh.

Cảnh sát đột kích quán bar Aplus lúc rạng sáng (Ảnh: Công an cung cấp).

Khoảng 1h cùng ngày, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy phối hợp với Phòng Cảnh sát kinh tế, Phòng Cảnh sát cơ động, và Công an phường Cầu Ông Lãnh, tiến hành kiểm tra hành chính quán bar Aplus.

Lúc cảnh sát ập vào, cơ sở vẫn đang hoạt động với hơn 500 khách và nhân viên. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng bước đầu xác định 17 trường hợp có kết quả dương tính với ma túy; đồng thời phát hiện 2 trường hợp nghi vấn tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cảnh sát làm việc với những người liên quan (Ảnh: Công an cung cấp).

Hiện, vụ việc được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, phân loại, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trên tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo đảm khách quan, đúng người, đúng hành vi.

Việc kiểm tra hành chính quán bar Aplus được thực hiện trong cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự dịp Tết Bính Ngọ năm 2026.

Động thái này thể hiện quyết tâm cao của Công an TPHCM trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm, và tệ nạn ma túy, góp phần giữ vững an ninh, trật tự, bảo vệ cuộc sống bình yên của nhân dân, hướng tới mục tiêu phấn đấu xây dựng thành phố không ma túy vào năm 2030.