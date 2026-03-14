Đã tìm thấy "hot girl Bella" và chiếc Honda Cub 82 bị lấy cắp

Ngày 14/3, anh N.C.M. (SN 1990, trú tại xã Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) cho biết đã tìm lại được chiếc xe máy Honda Cub 82 bị bà Đ.T.H. (SN 1986, quê tỉnh Hải Dương cũ, nay thuộc Hải Phòng, có biệt danh "hot girl Bella") lấy cắp.

Theo anh M., sau khi đăng thông tin vụ việc lên Facebook và để lại số điện thoại, anh nhận được nhiều tin báo của người dân về tung tích người phụ nữ này. Anh nhiều lần đi theo các nguồn tin với hy vọng tìm lại chiếc xe nhưng không thành.

Đến sáng 14/3, một người dân tiếp tục báo tin cho anh M. rằng người phụ nữ cùng chiếc xe máy xuất hiện tại Khu công nghiệp Nam Cấm (huyện Nghi Lộc cũ, tỉnh Nghệ An).

Lực lượng chức năng hỗ trợ công dân nhận lại chiếc xe (Ảnh: Văn Nguyễn).

Khoảng hơn 9h cùng ngày, khi người phụ nữ mua đồ ăn sáng và dừng xe tại một bãi đất trống ở xã Hải Lộc (trước đây thuộc xã Nghi Yên, huyện Nghi Lộc cũ), anh M. cũng có mặt tại đây sau khi di chuyển hơn 30km từ nhà.

Do biết người phụ nữ có biểu hiện tâm lý không ổn định, anh M. gọi điện trình báo công an địa phương. Sau khi lực lượng chức năng đến hiện trường, người phụ nữ có biệt danh "Bella" mới dịu giọng.

Tại đây, công an cho biết người này có biểu hiện tâm lý không bình thường và kiểm tra giấy tờ, sau đó bàn giao lại chiếc xe để anh M. đưa về.

"Chiếc xe vừa là kỷ niệm, vừa là phương tiện để tôi giao hàng. Xe này rất tiết kiệm xăng. Trước khi bị mất tôi đổ đầy bình, nhưng khi nhận lại xăng đã gần hết", anh M. nói.

Chủ xe cũng mong cơ quan chức năng có biện pháp đưa người phụ nữ đi cách ly, điều trị để tránh ảnh hưởng đến an ninh trật tự, cuộc sống của người dân. Bởi qua theo dõi thông tin trên các phương tiện truyền thông, anh nắm bắt được người phụ nữ này từng liên quan đến nhiều sự việc gây xôn xao.

Chiếc xe máy cũ chất đầy đồ đạc lỉnh kỉnh do "Bella" bỏ lại bên đường (Ảnh: Nghi Xuân).

Như Dân trí đã thông tin, khoảng 2h ngày 12/3, anh M. phát hiện chiếc xe máy Honda Cub 82 của mình bị mất trộm. Chủ xe sau đó đăng tải thông tin lên mạng xã hội Facebook, mong cộng đồng hỗ trợ để sớm tìm lại tài sản.

Qua trích xuất camera an ninh, Công an xã Nghi Xuân cho biết người phụ nữ liên quan vụ mất trộm xe máy tên H., biệt danh "hot girl Bella".

Sau khi lấy chiếc Honda Cub 82, người này bỏ lại chiếc xe máy cũ chất nhiều đồ đạc lỉnh kỉnh của mình bên đường trong tình trạng hết xăng.

"Hot girl Bella" là nhân vật từng gây chú ý từ khoảng năm 2015 với nhiều tai tiếng như đi taxi không trả tiền và cách ăn mặc, nói năng khác thường. Người này thường lang thang qua nhiều tỉnh, thành. Vài năm trước, người phụ nữ từng bị phản ánh liên quan đến một số vụ trộm xe máy tại Thanh Hóa, Nghệ An.