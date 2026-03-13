Tài xế Ranger Rover chọc thủng lốp xe SH ở Hà Nội khai gì?

Ngày 13/3, Công an phường Yên Hòa (Hà Nội) đang điều tra vụ việc tài xế ô tô Ranger Rover Đ.M.D. (34 tuổi, quê Phú Thọ) dùng vật nhọn chọc thủng lốp xe máy xảy ra tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Làm việc với cơ quan công an, anh D. khai nhận nguyên nhân dẫn đến hành vi trên là do thường xuyên phải lái xe qua khu vực ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ. Tại khu vực này nhiều khách thuê nhà thường để xe máy trước cửa gây cản trở lối đi. D. cho biết đã nhiều lần nhắc nhở nhưng tình trạng vẫn tái diễn.

Ngoài ra, thời điểm xảy ra sự việc, D. nói rằng bản thân đang gặp nhiều áp lực trong công việc và gia đình nên nóng giận, không làm chủ được hành vi nên đã sử dụng lưỡi dao bấm móng tay mang theo người để chọc thủng lốp xe máy.

Sau khi sự việc xảy ra, D. đã chủ động gặp chủ xe máy để xin lỗi và bồi thường thiệt hại.

Hình ảnh tài xế ô tô Range Rover có hành vi chọc thủng 2 lốp xe máy Honda SH (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo kết quả xác minh ban đầu của cơ quan công an, lúc 20h50 ngày 12/3, N.A.Q. (20 tuổi, trú tại quận Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển xe máy SH150i màu đen, chở bạn gái là Đ.Q.A. (20 tuổi, trú tại phường Láng) đến nhà chị gái của Q.A. tại ngõ 189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Khi đến nơi, Q. dựng xe máy trước cửa nhà và khóa cổ rồi cùng bạn gái vào trong nhà chơi.

Đến khoảng 21h cùng ngày, khi xuống lấy xe để ra về, Q. phát hiện chiếc xe máy bị thủng cả hai lốp trước và sau.

Kiểm tra camera an ninh khu vực, nạn nhân phát hiện vào khoảng 20h58 có một ô tô màu đen mang biển kiểm soát 30H-352.61 dừng trước cửa nhà số 73/189 Nguyễn Ngọc Vũ.

Do xe máy của Q. dựng trước cửa chắn lối đi nên ô tô không di chuyển qua được. Lúc này, tài xế ô tô bấm còi. Một nam thanh niên trong nhà chạy ra định dắt xe máy vào nhưng do xe đã khóa cổ nên không thể di chuyển.

Sau đó, một người đàn ông khoảng ngoài 30 tuổi, mặc quần áo màu đen, từ trên ô tô bước xuống, lấy ra vật nhọn rồi cúi xuống đâm hai lần vào lốp trước và lốp sau của xe máy, khiến lốp xe bị thủng.

Sau khi thực hiện hành vi, người này quay trở lại ô tô và rời khỏi hiện trường.