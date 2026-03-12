Mua lá cây về tự chế thuốc "xương khớp gia truyền 3 đời Hoàng Minh Đường"

Ngày 12/3, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Cơ quan An ninh điều tra của đơn vị đã triệt phá thành công một đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy mô lớn dưới danh nghĩa phòng chẩn trị y học cổ truyền “Hoàng Minh Đường”.

Theo tài liệu điều tra, cầm đầu đường dây này là Hoàng Văn Toàn (SN 1986) và Lê Đình Tiến (SN 1996), cùng trú tại xã Bá Thước, tỉnh Thanh Hóa.

Hoàng Văn Toàn (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Năm 2016, Hoàng Văn Toàn nghỉ việc tại ngân hàng rồi đăng ký học online về y học cổ truyền. Sau khi hoàn thành khóa học, Toàn liên hệ với Hoàng Thị Nhung (SN 1987, trú tại xã Bá Thước) để theo học việc tại phòng khám của Nhung.

Trong thời gian này, Toàn và Nhung biết đến một người ở tỉnh Thái Nguyên có bài thuốc chữa xương khớp nên đã tìm đến đề nghị chia sẻ và được người này đồng ý.

Cuối năm 2020, do dịch Covid-19 bùng phát, Nhung không tiếp tục hoạt động mà cho Toàn mượn địa điểm, cho thuê chứng chỉ hành nghề để Toàn tiếp tục theo đuổi bài thuốc. Toàn còn phối thuốc theo ý tưởng riêng của mình và đặt tên là “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Khoảng tháng 10/2023, nhận thấy việc quảng cáo bài thuốc trên các nền tảng mạng xã hội có thể đem lại doanh thu cao hơn, Toàn câu kết với Lê Đình Tiến để chạy quảng cáo, truyền thông sản phẩm “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường”.

Dù biết bài thuốc trên chưa được cấp phép lưu hành, cũng không phải là bài thuốc gia truyền, nhưng Tiến vẫn giúp Toàn quảng cáo đây là bài thuốc gia truyền 3 đời, có tác dụng chữa bệnh xương khớp.

Khi thấy đơn hàng tăng và ổn định, Tiến bàn bạc với Toàn thành lập công ty, thống nhất ăn chia lợi nhuận từ phòng khám với tỷ lệ Toàn hưởng 70%, Tiến 30%.

Trong quá trình sản xuất thuốc, Toàn liên hệ người dân thu mua các loại thân, lá, vỏ cây, cỏ mang về chế biến, sản xuất thành thuốc dạng bột rồi đóng gói phục vụ việc khám chữa bệnh.

Tháng 7/2024, sau khi thành lập Công ty TNHH Hoàng Minh Đường, với vai trò Giám đốc công ty, Hoàng Văn Toàn ngoài việc phụ trách thu mua nguyên liệu, sản xuất thuốc còn thành lập các bộ phận khác chuyên tư vấn, khám bệnh online qua mạng.

Để tạo niềm tin cho người bệnh, Toàn và các đối tượng liên quan đưa ra nhiều thông tin không đúng sự thật, như việc khẳng định bài thuốc “Thảo dược đắp xương khớp Hoàng Minh Đường” là bài thuốc gia truyền của gia đình Toàn với 3 đời làm nghề bốc thuốc chữa bệnh.

Ban chuyên án thu giữ nhiều tang vật liên quan (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Khi khám bệnh hoặc tư vấn, các đối tượng đều cam kết với người bệnh sẽ chữa khỏi hoàn toàn, hứa hẹn điều trị tận gốc nhằm thu hút nhiều người dân trên cả nước đến khám và điều trị.

Nhờ quảng cáo rầm rộ trên các nền tảng mạng xã hội, nhiều người dân đã bị các đối tượng tư vấn gian dối nhằm bán thuốc để trục lợi. Từ năm 2023 đến 2025, nhóm này đã thực hiện gần 87.000 đơn hàng, thu lợi bất chính hơn 227 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Thanh Hóa đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Hoàng Văn Toàn, Lê Đình Tiến cùng 10 đối tượng khác về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.