Nam thanh niên Hàn Quốc cùng bạn gái tổ chức sử dụng ma túy ở TPHCM

Viện KSND TPHCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Shin Youjin (29 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc) và Nguyễn Minh Thư (29 tuổi, bạn gái của Youjin) về tội Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, tối 22/7/2024, công an kiểm tra hành chính một căn hộ chung cư trên địa bàn huyện Nhà Bè cũ và phát hiện Thư cùng bạn trai đang sử dụng ma túy.

Cặp đôi tổ chức sử dụng ma túy (Ảnh minh họa).

Tại cơ quan điều tra, Youjin và Thư khai có quan hệ tình cảm, sống chung như vợ chồng từ năm 2022, cả hai đều sử dụng ma túy.

Chiều 20/7/2024, Shin Youjin rủ Thư mua ma túy về sử dụng. Thư đồng ý và gọi cho một người đàn ông tên Kiệt (không rõ lai lịch) để mua 2,5gr ma túy với giá 5 triệu đồng.

Sau khi nhận ma túy, Thư và “chồng hờ” đổ ra đĩa thủy tinh, dùng thẻ nhựa kẻ thành từng đường nhỏ rồi cùng nhau sử dụng.

Hồ sơ vụ án thể hiện, từ tối 20/7/2024 đến ngày 22/7/2024, Shin Youjin và Nguyễn Minh Thư đã nhiều lần cùng nhau sử dụng ma túy tại căn hộ này cho đến khi bị phát hiện.

Theo cơ quan tố tụng, hành vi phạm tội của Shin Youjin và Nguyễn Minh Thư là nghiêm trọng, gây nguy hiểm cho xã hội, cần xử lý nghiêm để răn đe, giáo dục đối với các bị can và phòng ngừa chung.