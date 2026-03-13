Thấy nữ sinh đến trường một mình, bảo vệ cho 100.000 đồng rồi hiếp dâm

Liên quan vụ bảo vệ của một trường tiểu học hiếp dâm học sinh khiến dư luận bức xúc, ngày 13/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Văn Khai (59 tuổi, trú tại ấp An Ninh, xã Ô Lâm, tỉnh An Giang) về tội Hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Đối tượng Khai (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cơ quan công an, lúc 12h30 ngày 2/3, Khai đang ở phòng bảo vệ thiết bị của trường thì nhìn thấy nữ sinh (13 tuổi) đến trường một mình, đứng bên ngoài cửa sổ, nên nảy sinh ý định đồi bại.

Khai đã dụ dỗ nữ sinh này vào nhà vệ sinh của trường để quan hệ tình dục và hứa cho em 100.000 đồng.

Đến 20h30, mẹ của nữ sinh nói trên phát hiện sự việc nên đã đến Công an xã Ô Lâm tố giác hành vi phạm tội của Khai.

Tại cơ quan công an, Khai thừa nhận hành vi phạm tội. Đối tượng còn cho biết, trước đó đã 3 lần xâm hại tình dục học sinh này.