Công an TPHCM khởi tố 20 người đánh bạc ở Vũng Tàu

Liên quan đến tụ điểm đánh bạc ở phường Vũng Tàu, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, vừa khởi tố bị can đối với 20 người về tội Đánh bạc và Tổ chức đánh bạc.

Trước đó, thực hiện cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp Tết Bính Ngọ 2026, Phòng Cảnh sát hình sự phát hiện tụ điểm đánh bạc có nhiều người tham gia ở phường Vũng Tàu.

Các đối tượng tham gia đánh bạc bị công an bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Ngày 19/2 (mùng 3 Tết), hơn 100 cán bộ, chiến sỹ của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Cảnh sát cơ động và Công an phường Vũng Tàu đột kích tụ điểm đánh bạc trước nhà số 61-65 Thắng Nhì.

Tại đây, cảnh sát bắt quả tang 38 người "sát phạt" dưới hình thức đánh bài cào 3 cây thắng thua bằng tiền. Lực lượng chức năng thu giữ hơn 160 triệu đồng.

Theo cảnh sát, tụ điểm này do đối tượng Nguyễn Văn Tuấn (SN 1989, ngụ địa phương) cầm đầu. Cảnh sát đang mở rộng điều tra, xử lý nghiêm hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc của Nguyễn Văn Tuấn và đồng bọn.