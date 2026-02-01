Vụ 2 tên cướp ngân hàng “ôm” 1,8 tỷ đồng: Người dân tố giác bằng cách nào?

Công an tỉnh Gia Lai đang phát động phong trào toàn dân tham gia tố giác tội phạm, chung tay hỗ trợ lực lượng chức năng truy bắt nhóm đối tượng gây ra vụ cướp ngân hàng xảy ra tại phường Hội Phú, Gia Lai vào ngày 19/1.

Để tạo thuận lợi cho người dân trong việc tố giác tội phạm, Công an tỉnh Gia Lai đã triển khai mã QR tiếp nhận thông tin. Khi quét mã này, người dân có thể xem được các hình ảnh, thông tin liên quan đến nhóm cướp ngân hàng.

Công an các xã, phường ở Gia Lai đã phát động toàn dân cung cấp thông tin liên quan đến vụ cướp ngân hàng (Ảnh: Công an phường Quy Nhơn Nam).

Theo đó, trong mã QR này có hình ảnh 2 đối tượng trên đường tẩu thoát. Thông tin 2 nghi phạm đều là nam giới, độ tuổi 18-40. Một đối tượng cao khoảng 1,65m, nói giọng miền Nam; đối tượng còn lại cao khoảng 1,68m, nói giọng miền Trung.

Ngoài ra, mã QR còn cung cấp các thông tin chi tiết về vị trí, kích thước hố chôn chiếc xe máy dưới mương nước gần khu công nghiệp Diên Phú, phường Diên Hồng, Gia Lai. Hình ảnh, kích thước tấm ván gỗ được các đối tượng sử dụng để che đậy hố chôn phương tiện.

Người dân có thông tin liên quan đến nhóm cướp ngân hàng có thể quét mã để trình báo cho cơ quan công an (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Ngoài ra, công an xã, phường ở Gia Lai đồng loạt ra quân, cử cán bộ đến từng hộ dân để phát thư kêu gọi, vận động người dân cung cấp bất kỳ thông tin, hình ảnh nào về các đối tượng khả nghi.

Công an tỉnh Gia Lai đề nghị những ai có thông tin liên quan đến đặc điểm nhận dạng, phương tiện, trang phục (áo, quần, giày, ba lô, mũ bảo hiểm…) hoặc các chi tiết về việc đào hố chôn phương tiện của các đối tượng, nhanh chóng cung cấp cho cơ quan công an. Mọi thông tin có giá trị sẽ được khen thưởng xứng đáng.

Như Dân trí thông tin, khoảng 16h ngày 19/1, có 2 đối tượng nam giới xông vào một phòng giao dịch của chi nhánh ngân hàng trên đường Trường Chinh, phường Hội Phú. Chúng dùng vật có hình dạng giống súng đe dọa nhân viên, cướp đi khoảng 1,8 tỷ đồng rồi nhanh chóng lên xe máy tẩu thoát.

Ngày 25/1, lực lượng chức năng phát hiện chiếc xe máy là phương tiện của 2 tên cướp ngân hàng, bị chôn tại khu rừng thông giáp ranh Khu công nghiệp Diên Phú (phường Diên Hồng), cách hiện trường khoảng 5km.

Khi chôn chiếc xe, các đối tượng đã dùng những tấm ván ghép lại để che miệng hố và phủ thêm chiếu cũ, lá cây để ngụy trang.