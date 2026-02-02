Hưởng lợi gần 300 tỷ đồng, bà Nguyễn Thị Như Loan bị truy tố

Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố 22 bị can trong vụ án xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Tổng công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, UBND TPHCM, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng các đơn vị liên quan.

Trong đó, bị can Lê Quang Thung (80 tuổi, cựu Quyền Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) bị truy tố về các tội Nhận hối lộ và Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Truy tố bà Nguyễn Thị Như Loan cùng đồng phạm (Ảnh: T.Đ.).

Các bị can Lê Y Linh (cựu Giám đốc Công ty TNHH Việt Tín) và Đặng Phước Dừa (cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Việt Tín) bị truy tố về các tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí và Đưa hối lộ.

Bị can Nguyễn Thị Hồng (cựu Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) và Đào Thị Hương Lan (cựu Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên Thường trực Ban Chỉ đạo 09 TPHCM) bị truy tố về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ.

Bị can Nguyễn Thị Như Loan (66 tuổi, cựu Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quốc Cường Gia Lai) bị truy tố về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí.

Theo hồ sơ vụ án, khu đất số 39-39B Bến Vân Đồn (quận 4 cũ, TPHCM) có nguồn gốc là tài sản Nhà nước, chưa hoàn tất các thủ tục pháp lý. Khu đất do Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa (doanh nghiệp Nhà nước trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam) quản lý, sử dụng.

Trong quá trình thực hiện phương án xử lý, sắp xếp khu đất, ông Lê Quang Thung đã thỏa thuận, thống nhất với bà Lê Y Linh và ông Đặng Phước Dừa về việc Tập đoàn Cao su Việt Nam chuyển nhượng khu đất cho doanh nghiệp của hai cá nhân này.

Theo đó, ông Thung chỉ đạo cấp dưới thành lập Công ty Phú Việt Tín, đồng thời, đề nghị UBND TPHCM thu hồi, giao khu đất trên cho Công ty Phú Việt Tín thực hiện dự án. Sau đó, thông qua việc chuyển nhượng 99% vốn điều lệ tại Công ty Phú Việt Tín, tạo điều kiện để doanh nghiệp của Linh và Dừa nắm quyền chi phối công ty này.

Trước khi nghỉ hưu, ông Thung tiếp tục trao đổi và nhờ Trần Ngọc Thuận (cựu thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Tập đoàn Cao su Việt Nam) tạo điều kiện cho Linh và Dừa được nhận chuyển nhượng khu đất 39-39B Bến Vân Đồn không thông qua thẩm định giá, đấu giá theo quy định.

Quá trình thỏa thuận, ông Thung thống nhất nhận 3 triệu USD và thực tế đã nhận 200.000 đô la Singapore cùng 300.000 USD từ Linh và Dừa.

Khoảng tháng 11/2013, bà Nguyễn Thị Như Loan liên hệ với Linh và Dừa đặt vấn đề mua dự án. Qua các tài liệu được cung cấp, bà Loan biết rõ khu đất có nguồn gốc công sản, đã có quyết định giao đất cho Công ty Phú Việt Tín nhưng chưa nộp tiền sử dụng đất nên chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; dự án chưa có giấy chứng nhận đầu tư, chưa triển khai xây dựng và khu đất vẫn do hai công ty cao su quản lý, sử dụng.

Mặc dù vậy, ngày 6/12/2013, bà Loan vẫn ký hợp đồng chuyển nhượng vốn góp với ông Đặng Phước Dừa, thống nhất giá mua khu đất là 460,9 tỷ đồng.

Thực hiện thỏa thuận, bà Loan chuyển cho Linh và Dừa 50 tỷ đồng tiền đặt cọc và 186,1 tỷ đồng để nộp tiền sử dụng đất; các khoản tiền này được hợp thức hóa bằng hợp đồng vay tiền.

Khi biết Linh và Dừa chưa thanh toán tiền mua vốn góp cho Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa nên chưa đủ căn cứ pháp lý để chuyển nhượng cổ phần (thực chất là chuyển nhượng khu đất), bà Loan tiếp tục chuyển 65 tỷ đồng cho ông Dừa để có nguồn tiền thanh toán cho phía các công ty cao su.

Từ nguồn tiền do bà Loan chuyển, Linh và Dừa đã thanh toán để mua 99% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín và sau đó chuyển nhượng toàn bộ số vốn này cho bà Nguyễn Thị Như Loan.

Đối với 1% vốn góp còn lại, bà Loan trực tiếp liên hệ và mua từ Công ty Cao su Đồng Nai và Công ty Cao su Bà Rịa không thông qua đấu giá, mà theo mức giá được ấn định từ năm 2010 là 950 USD/m².

Trước khi sở hữu 100% vốn góp tại Công ty Phú Việt Tín, bà Như Loan đã thống nhất bán lại dự án cho Tập đoàn Novaland với tổng giá trị hơn 846 tỷ đồng.

Sau khi trừ chi phí bỏ ra để mua toàn bộ dự án, Công ty Quốc Cường Gia Lai hưởng lợi gần 382 tỷ đồng; riêng bà Nguyễn Thị Như Loan hưởng lợi 297,8 tỷ đồng.

Trong quá trình điều tra, bà Loan đã chủ động nộp 100 tỷ đồng và giao 4 thửa đất trị giá 281,2 tỷ đồng để cơ quan điều tra kê biên, nhằm khắc phục hậu quả vụ án.