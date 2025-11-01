Con số đánh bạc 10 triệu USD của đại gia Hải Phòng được tính như thế nào?

Chiều 31/10, phiên sơ thẩm vụ án Tổ chức đánh bạc, Đánh bạc xảy ra tại câu lạc bộ King Club (tại khách sạn Pullman, Hà Nội) tiếp tục phần xét hỏi.

Sau khi HĐXX hoàn tất việc chất vấn 136 bị cáo tại tòa, đại diện VKSND TP Hà Nội bắt đầu xét hỏi. Trong đó, kiểm sát viên cũng giải thích cách cơ quan điều tra xác định tổng số tiền các bị cáo đánh bạc - điều khiến nhiều bị cáo thắc mắc tại tòa.

Theo VKS, King Club sử dụng phần mềm BINO để quản lý tiền bạc, bao gồm tiền mặt của người chơi và các voucher thưởng. Trường hợp không dùng tiền mặt mà chỉ dùng voucher nhưng có giá trị trên 5 triệu đồng, người chơi vẫn sẽ bị xử lý hình sự.

Phần mềm BINO sẽ ghi nhận từ việc các bị cáo đánh ở máy nào, bao nhiêu lần, bao nhiêu ván, số tiền thắng từng ván, từng lần... và có con số tổng.

"Có những bị cáo chơi lần đầu, là người mới, King Club có khuyến mãi 200-1.000 USD. Nếu bị cáo nào nhận voucher, cho vào máy đánh, kể cả thua thì cũng bị truy cứu trách nhiệm hình sự, nếu giá trị trên 1.000 USD.

Còn nếu các bị cáo dùng voucher chơi và thắng, rồi lấy hết tiền thắng cho lại nhân viên, thì vẫn bị xử lý hình sự", kiểm sát viên nói.

Đại diện VKSND TP Hà Nội tại phiên tòa (Ảnh: Hoàng Hải).

Theo VKS, quá trình điều tra, truy tố, VKS và cơ quan điều tra có sự khác nhau về phương pháp tính tổng số tiền đánh bạc.

Cụ thể, cơ quan điều tra xác định số tiền đánh bạc gồm tiền mặt và voucher các bị cáo đưa vào để chơi.

Còn theo VKS, tiền đánh bạc gồm tiền mặt, voucher và cả tiền thắng cược. Nếu thua cược, tiền đánh bạc sẽ là tiền mặt và voucher đưa vào ban đầu. Đối với số tiền cộng dồn cuối cùng, kiểm sát viên cho biết bản chất tiền đó không phải hoàn toàn của các bị cáo.

Về phương pháp tính số tiền thu lợi bất chính của các bị cáo tội Đánh bạc, theo kiểm sát viên, cơ quan tố tụng sẽ lấy tổng số tiền thắng cược trừ đi tổng tiền thua cược. Nếu kết quả là dương thì đây là số tiền hưởng lợi bất chính, buộc phải nộp lại.

Trường hợp kết quả là âm, số tiền âm được tính là phần thu lợi bất chính của bị can chủ mưu Kim In Sung. Các bị cáo đánh bạc sẽ không phải chịu trách nhiệm phải nộp lại số tiền âm này.

Lấy ví dụ về bị cáo Vũ Phong (quê Hải Dương, nay là Hải Phòng), VKS cho biết ngày 26/4/2024, bị cáo này nạp hơn 456.000 USD vào thẻ để chơi, cộng với khoảng 23.000 USD tiền voucher. Ngày hôm đó, Phong đánh thua và bị tính tổng số tiền đánh bạc là hơn 479.000 USD.

Đến ngày 30/4/2024, Phong đưa vào thẻ hơn 267.000 USD, tiền voucher 4.000 USD để đánh bạc. Kết quả, Phong thắng hơn 136.000 USD. Do đó, tổng số tiền đánh bạc ngày 30/4 là hơn 400.000 USD.

Cách tính trên lý giải cho con số hơn 10 triệu USD mà bị cáo Phong bị cáo buộc đã tiêu cho hành vi đánh bạc. Trong đó, tiền voucher đã chiếm hơn 480.000 USD.

Sau khoảng 100 lần đánh bạc, Phong được ghi nhận thua 2,8 triệu USD. Số tiền thua này được quy là tiền Kim In Sung hưởng lợi bất chính và Phong không phải nộp số tiền này.

Cơ quan tố tụng cũng giải thích về cách xác định số lần phạm tội của các bị cáo đánh bạc.

Theo đó, một lần phạm tội được tính từ thời điểm các bị cáo vào King Club, nhận thẻ, nạp tiền, đánh bạc đến khi rút thẻ và đổi tiền. Tuy nhiên, người chơi sẽ chỉ bị xử lý hình sự nếu trong suốt thời gian trên, số tiền đánh bạc trên 5 triệu đồng.

Do đó, kiểm sát viên cho biết trong cáo trạng có ghi chi tiết lần đánh bạc nhiều nhất và ít nhất của các bị cáo, để tính số lần phạm tội của họ.

Số lần phạm tội của các bị cáo sẽ được đối chiếu với tên ID thẻ được lưu trong phần mềm, cũng như đối chiếu với hình ảnh thực tế King Club ghi lại bằng camera.