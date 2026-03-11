Bắt thành viên cuối cùng trong băng trộm mèo ở TPHCM

Ngày 11/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Bùi Văn Dương (20 tuổi, ngụ xã Đông Thạnh) về tội Trộm cắp tài sản.

Dương là đối tượng còn lại trong băng chuyên trộm mèo bị Công an xã Đông Thạnh phối hợp với Công an TPHCM triệt phá.

Đối tượng Bùi Văn Dương (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, qua nắm tình hình trên địa bàn, Công an xã Đông Thạnh phát hiện một nhóm thanh niên thường xuyên chạy xe máy, mang theo súng bắn điện và đồ nghề để trộm cắp mèo của người dân.

Sau khi thu thập đủ thông tin, Công an xã Đông Thạnh kiểm tra hành chính căn nhà trên địa bàn, phát hiện 6 đối tượng gồm: Đỗ Trung Phát (SN 2005), Đỗ Quốc Bình (SN 2006), Đỗ Nguyễn Anh Quân (SN 2005), Nguyễn Thành Đạt (SN 2006), Nguyễn Chánh Tín (SN 2004) cùng thường trú xã Đông Thạnh và Trịnh Quốc Huy (SN 2006, thường trú phường Đông Hưng Thuận) có biểu hiện nghi vấn trộm cắp mèo.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng tìm thấy 18 con mèo, nhiều dụng cụ, phương tiện phục vụ việc bẫy, bắt trộm mèo và bình xịt hơi cay các loại.

Các đối tượng trong băng trộm mèo bị bắt (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo lời khai của Đỗ Trung Phát, các đối tượng thường tụ tập ở nhà anh ta rồi chuẩn bị đồ nghề, chiên cá để cột vào bẫy. Đến 0h, các đối tượng bắt đầu chia thành nhiều nhóm đi săn bắt mèo, sau đó bán lại cho Mai Quý Nhẫn (SN 1957, ngụ phường Hiệp Bình) với giá 90.000 đồng/ký.

Tiếp tục truy xét, Công an xã Đông Thạnh bắt thêm các đối tượng Mai Quý Nhẫn, Nguyễn Gia Khánh (SN 2006), Huỳnh Văn Sang (SN 1995, cùng ngụ xã Đông Thạnh) để điều tra, làm rõ.

Sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố, bắt tạm giam các đối tượng trên. Riêng Bùi Văn Dương được xác định có liên quan đến vụ án, nhưng rời khỏi địa phương. Anh ta ra đầu thú sau khi được lực lượng chức năng vận động.