Đối tượng chém người trong quán cà phê rồi cầm dao "dạo phố"

Khoảng 11h20 ngày 11/3, tại một quán cà phê trên đường Trần Quốc Hoàn, thuộc địa bàn phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An xảy ra vụ việc một người đàn ông bị chém gây thương tích.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên anh X. đang ngồi với bạn trong quán cà phê ở đường Trần Quốc Hoàn, bất ngờ bị một người đàn ông dùng hung khí chém nhiều nhát, khiến nạn nhân bị thương nặng ở tay.

Anh X. bị thương ở tay được đưa đi cấp cứu (Ảnh: Thắng Nguyễn).

Vụ việc xảy ra bất ngờ khiến nhiều người có mặt tại quán cà phê hoảng hốt. Người dân sau đó nhanh chóng hỗ trợ đưa nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu.

Theo người thân nạn nhân, nghi phạm gây ra vụ tấn công được xác định là G. (có biệt danh G. “Còi”), trú phường Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh. Trước thời điểm xảy ra vụ việc, giữa anh X. và G. được cho là không có mâu thuẫn.

Sau khi gây án, người đàn ông tên G. vẫn cầm hung khí trên tay đi lại trên phố rồi rời khỏi hiện trường, khiến nhiều người xung quanh lo lắng.

Đối tượng G. cầm dao sau khi chém người đi hiên ngang trên đường (Ảnh: Thắng Nguyễn).

Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công an phường Thành Vinh cho biết ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an đã nhanh chóng vào cuộc truy xét và bắt G. “Còi”.

“Sau khi bắt giữ, chúng tôi đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát hình sự, Công an tỉnh Nghệ An để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền”, vị lãnh đạo này cho biết.