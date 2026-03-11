Hà Nội: Dùng móc quần áo để đột nhập nhà riêng, cuỗm 5 cây vàng trong két

Ngày 11/3, Công an phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TP Hà Nội làm rõ, bắt giữ Trần Quang Trường (24 tuổi, trú tại tỉnh Ninh Bình) để điều tra hành vi trộm cắp tài sản.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 21h30 ngày 9/3, bà P.T.A. (70 tuổi, trú tại Khúc Thừa Dụ, phường Cầu Giấy) đến Công an phường trình báo việc nhà riêng bị kẻ gian đột nhập, lấy trộm một két sắt. Bên trong két có 5,2 “cây” vàng cùng nhiều trang sức, tổng giá trị tài sản khoảng 1 tỷ đồng.

Trường thực hiện lại quá trình đột nhập (Ảnh: Nam An).

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Cầu Giấy đã phối hợp các đơn vị nghiệp vụ nhanh chóng khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ và tổ chức truy xét.

Chỉ ít giờ sau, lực lượng chức năng xác định nghi phạm là Trần Quang Trường và đưa đối tượng về trụ sở làm việc. Tại cơ quan công an, Trường đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

Theo lời khai, do không có việc làm ổn định và đang nợ nần, Trường từ Ninh Bình lên Hà Nội tìm việc và ở trọ gần nhà bị hại. Trưa 9/3, khi đi ngang qua nhà bà A., thấy bên trong tắt điện, không có người, Trường nảy sinh ý định trộm cắp.

Đối tượng trèo từ tầng thượng nhà trọ sang nhà bà A., dùng móc áo mở chốt cửa để đột nhập. Sau khi lục soát, Trường phát hiện một két sắt trong phòng ngủ nên bê lên tầng thượng, mang sang phòng trọ bên cạnh rồi dùng máy cắt kim loại phá két để lấy tài sản.

Tang vật cảnh sát thu giữ (Ảnh: Nam An).

Sau khi lấy vàng và trang sức, Trường mang một nhẫn vàng 2 chỉ đi bán được hơn 34 triệu đồng, dùng tiền để trả nợ và chuộc lại xe máy đang cầm cố.

Ngày 10/3, khi Trường quay lại phòng trọ thì bị lực lượng công an mời về làm việc. Qua đấu tranh, cơ quan chức năng đã thu hồi toàn bộ số vàng và trang sức bị chiếm đoạt.

Vụ việc đang được Công an phường Cầu Giấy phối hợp các đơn vị liên quan tiếp tục củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định pháp luật.