“Chat sex” trên mạng, người phụ nữ bị chiếm đoạt gần nửa tỷ đồng

Ngày 9/3, Công an TP Hà Nội cho biết Phòng Cảnh sát hình sự đang phối hợp với Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao điều tra vụ việc một phụ nữ 47 tuổi bị chiếm đoạt tài sản khi “chat sex” trên mạng.

Theo cơ quan công an, do bị các đối tượng đe dọa phát tán hình ảnh, video nhạy cảm nên nạn nhân đã phải nhiều lần chuyển tiền theo yêu cầu. Qua xác minh ban đầu, người phụ nữ này đã thực hiện khoảng 22 lần chuyển tiền với tổng số tiền gần nửa tỷ đồng cho các đối tượng.

Thời gian gần đây, Công an thành phố Hà Nội ghi nhận nhiều vụ việc nạn nhân bị chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức “chat sex” trên mạng xã hội. Không chỉ nam giới mà đã xuất hiện cả trường hợp phụ nữ trở thành nạn nhân bị các đối tượng đe dọa, tống tiền, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự và tinh thần.

Theo cơ quan công an, trong quá trình “chat sex”, các đối tượng thường quay lại màn hình hoặc ghi hình toàn bộ nội dung trao đổi giữa hai bên. Sau đó, chúng sử dụng những hình ảnh, video này để uy hiếp, yêu cầu nạn nhân chuyển tiền, đồng thời đe dọa sẽ phát tán các nội dung nhạy cảm cho bạn bè, người thân hoặc đồng nghiệp của bị hại.

Nhiều nạn nhân vì xấu hổ, lo sợ ảnh hưởng đến uy tín, danh dự cá nhân nên đã chấp nhận chuyển tiền cho các đối tượng mà không dám trình báo cơ quan chức năng. Có trường hợp bị các đối tượng ép chuyển hàng chục triệu đồng, thậm chí hàng trăm triệu đồng.

Công an thành phố Hà Nội khuyến cáo người dân cần cảnh giác khi nhận được lời mời kết bạn hoặc tin nhắn làm quen từ người lạ trên mạng xã hội. Người dân không nên tham gia các hội nhóm có nội dung đồi trụy, đặc biệt là trao đổi, trò chuyện với các tài khoản dụ dỗ “chat sex”.

Trường hợp bị đe dọa hoặc yêu cầu chuyển tiền theo hình thức nêu trên, người dân cần giữ lại các bằng chứng liên quan và nhanh chóng trình báo cơ quan công an nơi gần nhất để được hướng dẫn, xử lý theo quy định của pháp luật.