Nhặt ví có hàng chục triệu đồng, người phụ nữ ở Lâm Đồng báo công an

Ngày 12/3, Công an xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng cho biết, đơn vị này vừa phối hợp cùng vợ chồng chị Hồ Thị Mỹ Linh (36 tuổi) hoàn tất thủ tục, trao trả tài sản cho người đánh rơi.

Theo Công an xã Nam Đà, ngày 8/3, trong lúc đi đến nơi làm việc, chị Linh phát hiện ví da màu nâu của ai đó đánh rơi, nằm bên vệ đường. Bên trong ví da có nhiều tờ tiền với mệnh giá khác nhau, tổng cộng 26,6 triệu đồng. Tuy nhiên, bên trong ví không có giấy tờ tùy thân nên chị Linh không thể xác định được khổ chủ để trao trả tài sản.

Đại diện Công an xã Nam Đà cùng chồng chị Linh trao trả tài sản cho bà Trần Thị Ý Nhi (Ảnh: Công an cung cấp).

Chị Linh đã mang số tài sản nhặt được đến giao nộp cho Công an xã Nam Đà, nhờ đơn vị này xác minh, trả lại cho người đánh rơi.

Bằng biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an xác định chủ nhân của số tài sản nói trên là bà Trần Thị Ý Nhi (trú tại xã Núi Thành, TP Đà Nẵng) nên đã thực hiện các thủ tục trao trả theo quy định.

Công an xã Nam Đà cũng hoàn tất hồ sơ, đề xuất UBND xã Nam Đà biểu dương, khen thưởng đến chị Hồ Thị Mỹ Linh.