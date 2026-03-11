Bắt kẻ trộm đồng hồ Rolex của cô gái trong chung cư ở TPHCM

Ngày 11/3, Công an phường Tân Mỹ vừa bắt giữ đối tượng Hoàng Lê Gia Huy (SN 1997, ngụ phường Minh Phụng) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Nghi phạm Hoàng Lê Gia Huy (Ảnh: Công an cung cấp).

Trước đó, ngày 10/3, chị P.N.A.T. (ngụ tại chung cư Scenic Valley) đến Công an phường Tân Mỹ trình báo về việc phát hiện bị trộm tài sản.

Theo trình báo, lúc 15h45 phút ngày 9/3, chị A.T. cùng Hoàng Lê Gia Huy đi công việc về đến căn hộ. Lúc này, chị T. vào phòng thay đồ và tháo đồng hồ đeo tay hiệu Rolex và 3 chiếc nhẫn kim cương cất vào chiếc hộp để trong ngăn kéo tủ quần áo.

Sau đó, chị và Huy ăn uống, sinh hoạt trong căn hộ. Đến khoảng 17h cùng ngày, người bạn ra về. Sáng hôm sau, nạn nhân định lấy trang sức đeo đi làm thì phát hiện mất chiếc đồng hồ hiệu Rolex. Theo chị T., chiếc đồng hồ được mua hồi tháng 6/2025 với giá hơn 274 triệu đồng.

Nhận tin báo, Công an phường Tân Mỹ đã khẩn trương truy xét, mời Hoàng Lê Gia Huy về trụ sở làm việc. Bước đầu, nghi phạm đã thừa nhận hành vi trộm tài sản của chị T..