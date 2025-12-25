Cảnh sát dùng AI phân tích khuôn mặt, bắt kẻ trộm ở TPHCM

Ngày 25/12, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự, Công an TPHCM, bắt giữ nghi phạm đột nhập nhà trọ, trộm nhiều tài sản.

Phạm Ngọc Huy bị bắt sau khi đột nhập nhà trọ, trộm tài sản (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo cảnh sát, vụ trộm xảy ra vào rạng sáng 23/12, tại phòng trọ trên đường số 51, phường Tân Hưng. Bị hại là anh H.A.T. (SN 1992) trình báo bị mất 2 máy tính xách tay, ví tiền chứa giấy tờ cá nhân và thẻ ngân hàng. Đồng thời, anh T. còn phát hiện tài khoản ngân hàng bị rút 14 triệu đồng.

Tiếp nhận tin báo, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an TPHCM khẩn trương vào cuộc truy xét.

Qua trích xuất dữ liệu từ camera an ninh, nhà chức trách xác định kẻ trộm là một thanh niên, người này đeo khẩu trang khi gây án. Tiếp tục dùng các biện pháp nghiệp vụ và AI phân tích khuôn mặt, nhà chức trách đã dựng được chân dung nghi phạm là Phạm Ngọc Huy (SN 2002, có tiền án về tội Trộm cắp tài sản).

Cảnh sát dùng AI phân tích khuôn mặt nghi phạm sau lớp khẩu trang (Ảnh: Công an cung cấp).

Đến 23h ngày 25/12, Công an phường Tân Hưng phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự và Công an phường Trung Mỹ Tây, kiểm tra quán Internet trên đường Tô Ký, phát hiện mời Huy về trụ sở làm việc.

Tại cơ quan điều tra, nghi phạm khai đột nhập phòng trọ trộm cắp 2 laptop và ví tiền, sau đó sử dụng thẻ ngân hàng chiếm đoạt tài sản và bán lại để lấy tiền tiêu xài cá nhân.

Theo Công an TPHCM, vụ trộm được khám phá chưa đầy 72 giờ cho thấy hiệu quả của mô hình Camera AI trong công tác giữ gìn an ninh trật tự và công tác phòng, chống tội phạm.