Người phụ nữ với thủ đoạn chuyển khoản "thiếu 3 số 0"

Ngày 12/3, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 11 tỉnh Đắk Lắk thông tin, đơn vị đã phê chuẩn quyết định khởi tố đối với Lê Thị Thúy Vân (33 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Do thua lỗ trong quá trình kinh doanh, Vân nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của bà N., chủ một cửa hàng hải sản tại phường Tuy Hòa (tỉnh Đắk Lắk).

Vân sử dụng chiêu chuyển khoản "thiếu 3 số 0" cuối cùng để chiếm đoạt tiền (Ảnh: Trương Nguyễn).

Vân lợi dụng mối quan hệ kinh doanh hải sản từ trước với bà N. nên khi thanh toán đơn hàng mua hải sản, người này có những thao tác chuyển khoản "lập lờ".

Cụ thể, khi chuyển thanh toán số tiền 16.950.000 đồng, Vân chỉ thực hiện chuyển 16.950 đồng hoặc chuyển 11.278.000 đồng nhưng chỉ chuyển 11.278 đồng. Mỗi lần chuyển khoản đều "thiếu 3 số 0" cuối cùng của số tiền.

Sau khi chuyển khoản, Vân chụp màn hình việc chuyển tiền, gửi qua Zalo cho bà N. rồi nhanh chóng thu hồi lại hình ảnh và nhắn tin báo rằng: "Em đã chuyển đủ rồi chị nhé".

Do đã nhiều lần giao dịch trước đó và tin tưởng vào hình ảnh thông báo (dù Vân đã thu hồi), bà N. không kiểm tra số dư tài khoản chi tiết.

Với thủ đoạn này, chưa đầy 1 tháng, Vân đã 15 lần thực hiện việc chiếm đoạt của bà V. với số tiền hơn 140 triệu đồng. Khi vụ việc bị bà N. phát hiện, Vân đã xóa sạch tin nhắn, chặn liên lạc và lẩn trốn.