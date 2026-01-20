Xe Toyota hybrid giảm tới 200 triệu, khơi mào cạnh tranh giá ô tô xăng-điện

Từ 20/1, Toyota Việt Nam áp dụng giá bán mới cho dải sản phẩm hybrid, trừ mẫu Innova Cross HEV. Trong đó, sản phẩm được giảm nhiều nhất lên tới 200 triệu đồng, chi tiết như sau:

Mẫu xe Giá cũ Giá mới Mức điều chỉnh Yaris Cross HEV 765.000.000 728.000.000 37.000.000 Corolla Cross HEV 905.000.000 865.000.000 40.000.000 Camry HEV Top 1.530.000.000 1.460.000.000 70.000.000 Alphard HEV 4.615.000.000 4.415.000.000 200.000.000 Innova Cross HEV 1.005.000.000 1.005.000.000 -

Giá bán của các dòng xe trên đã bao gồm thuế giá trị gia tăng 10% (Đơn vị: Đồng).

Việc điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của những dòng xe trên được thúc đẩy bởi quy định mới liên quan đến thuế tiêu thụ đặc biệt với xe hybrid. Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại.

Toyota là hãng xe lớn đầu tiên tại Việt Nam tung mức giá điều chỉnh. Giới chuyên gia kỳ vọng trong thời gian tới, một số thương hiệu khác cũng sẽ có chính sách giá tốt cho các sản phẩm hybrid.

Giá bán mới của Toyota Yaris Cross HEV đã dễ tiếp cận hơn, không chênh lệch nhiều với “giá trần” của một số đối thủ như Mitsubishi Xforce (cao nhất 715 triệu đồng) (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Tuy nhiên, giá bán mới của các dòng xe Toyota hybrid không giảm sâu như dự đoán của giới chuyên gia. Theo ước tính trước đó, một mẫu xe hybrid có giá bán 1,5 tỷ đồng (thời điểm trước 2026) có dư địa giảm 150 triệu đồng sau khi quy định mới có hiệu lực.

Ngoài ra, hãng xe Nhật chỉ điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất của Toyota Camry HEV Top, trong khi bản thấp hơn là Camry HEV Mid giữ nguyên giá bán. Trên website chính thức của hãng, hai biến thể này được đặt đồng giá 1,46 tỷ đồng, dù có một số chênh lệch về trang bị.

Toyota Camry HEV Top hơn phiên bản Mid ở cửa sổ trời toàn cảnh, hệ thống lọc không khí ion âm và camera 360 độ (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh đó, Toyota Việt Nam gia hạn bảo hành cho khách mua xe HEV (Camry HEV, Corolla Cross HEV, Alphard HEV và Innova Cross HEV) và pin hybrid (tất cả các mẫu HEV) lên 10 năm hoặc 185.000km (tùy điều kiện nào đến trước). Đồng thời theo Toyota, giá pin HEV thay thế được điều chỉnh giảm tới 34% (tùy mẫu xe).