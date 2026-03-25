Loạt ô tô “ăn xăng như ngửi”, có chiếc chỉ 1,38 lít/100km

Dưới đây là một số mẫu xe chỉ "ăn" dưới 4 lít/100km, phù hợp với những khách hàng chưa muốn chuyển hoàn toàn từ xe xăng, dầu sang xe điện.

Toyota Yaris Cross HEV

Là một trong những mẫu B-SUV hiếm hoi có hệ truyền động xăng lai điện, Toyota Yaris Cross HEV có thể là một lựa chọn đáng cân nhắc, đặc biệt sau khi mẫu xe này được nhà phân phối điều chỉnh giá bán lẻ đề xuất xuống còn 728 triệu đồng.

Nhờ động cơ xăng dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, Toyota Yaris Cross HEV có mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 3,8 lít/100km. Đồng thời, phiên bản này còn có trang bị khá đầy đủ, với điểm nhấn là gói công nghệ an toàn chủ động, cửa sổ trời, cốp điện mở rảnh tay…

Toyota Yaris Cross HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Toyota Corolla Cross HEV

Được định vị ở phân khúc crossover cỡ B+ với kích thước nhỉnh hơn một chút so với “đàn em” Yaris Cross HEV, Toyota Corolla Cross HEV được xem là một trong những mẫu xe hybrid hút khách nhất thị trường. Xe sử dụng động cơ xăng dung tích 1.8L, kết hợp với mô-tơ điện, cho mức tiêu hao khoảng 3,67 lít/100km.

Toyota Corolla Cross HEV được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, niêm yết ở mức 865 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

BYD Seal 5

Là mẫu xe duy nhất trong phân khúc sedan hạng C sở hữu cấu hình truyền động xăng lai điện, BYD Seal 5 được niêm yết ở mức 696 triệu đồng. Nhờ máy xăng 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản phẩm Trung Quốc có mức tiêu thụ nhiên liệu công bố là 3,8 lít/100km, đồng thời có khả năng di chuyển 120km ở chế độ thuần điện.

BYD Seal 5 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: BYD).

BYD Sealion 6

Nằm ở phân khúc C-SUV ngang Mazda CX-5 hay Hyundai Tucson, BYD Sealion 6 là mẫu PHEV đầu tiên được hãng xe Trung Quốc mang về Việt Nam. Xe sử dụng hệ truyền động DM-i gồm động cơ xăng tăng áp, dung tích 1.5L kết hợp với mô-tơ điện, cho mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình khoảng 3,5-4,7 lít/100km.

Theo công bố của nhà sản xuất, BYD Sealion 6 có khả năng di chuyển 100km ở chế độ thuần điện, và chỉ tiêu tốn khoảng 1,1 lít/100km trong 100km đầu tiên (với pin đầy).

BYD Sealion 6 được nhập khẩu từ Thái Lan với hai phiên bản, đi kèm giá bán dao động 799-899 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Jaecoo J7 PHEV

Được xem là đối thủ trực tiếp của BYD Sealion 6, Jaecoo J7 PHEV cũng sở hữu hệ truyền động PHEV gồm máy xăng tăng áp 1.5L kết hợp với mô-tơ điện. Ở chế độ thuần điện, xe di chuyển được khoảng 100km, và khi pin đầy, xe chỉ “đốt” 0,52 lít xăng cho 100km đầu tiên.

Khi vận hành ở chế độ hỗn hợp, Jaecoo J7 PHEV có mức tiêu thụ nhiên liệu khoảng 4 lít/100km.

Jaecoo J7 PHEV có giá bán lẻ đề xuất là 879 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Kia Sorento PHEV

Theo thông số được hãng xe Hàn Quốc công bố, Kia Sorento PHEV có mức tiêu hao nhiên liệu chỉ 2,9 lít/100km trong điều kiện pin đầy. Con số này khá hấp dẫn so với các SUV cỡ D thuần xăng/dầu khác. Tuy nhiên, dòng xe này thuộc phiên bản cũ, ra mắt từ năm 2022, chưa phải bản nâng cấp mới nhất.

Kia Sorento PHEV sử dụng động cơ xăng tăng áp 1.6L, kết hợp với mô-tơ điện. Xe có giá bán lẻ đề xuất 1,399 tỷ đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Lynk & Co 08

Được định vị ở phân khúc SUV gầm cao cỡ D cùng Ford Everest hay Hyundai Santa Fe nhưng chỉ có 5 chỗ ngồi, Lynk & Co 08 sở hữu điểm nhấn nằm ở hệ truyền động PHEV gồm máy xăng 1.5L tăng áp kết hợp với 2 mô-tơ điện. Ở chế độ thuần điện, mẫu xe này có khả năng di chuyển 200km, theo công bố của nhà sản xuất.

Lynk & Co 08 được nhập khẩu nguyên chiếc từ Trung Quốc với giá bán dao động 1,299-1,389 tỷ đồng cho hai phiên bản (Ảnh: Lynk & Co).

Nhờ thiết lập mơ-tơ điện đóng vai trò chính đảm nhận khả năng vận hành của xe còn động cơ xăng chỉ mang tính bổ trợ, Lynk & Co 08 có mức tiêu thụ nhiên liệu chỉ 1,38 lít/100km theo công bố của nhà sản xuất.