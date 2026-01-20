Đối thủ của Innova Cross được giảm 100 triệu tại đại lý, rẻ ngang xe hạng A

Một nhân viên tư vấn bán hàng tại TPHCM đang chào bán MG G50 MT (bản tiêu chuẩn) với mức giảm sâu hiếm thấy: 90 triệu đồng. Theo đó, giá bán thực tế của biến thể này được giảm từ 559 triệu xuống 469 triệu đồng, đi kèm một số quà tặng phụ kiện chính hãng.

Mức giá trên không chênh lệch nhiều với một mẫu xe hạng A như Hyundai Grand i10 (cao nhất 455 triệu đồng), dù MG G50 được định vị ở phân khúc MPV hạng trung với kích thước gần bằng Toyota Innova Cross. Tuy nhiên, không phải đại lý nào cũng áp dụng mức giảm lớn như trên.

Mức giảm trên áp dụng cho xe được sản xuất trong năm 2025 (Ảnh: Đại lý MG).

Theo tìm hiểu của phóng viên báo Dân trí, một đại lý tại Hà Nội chỉ giảm 64 triệu đồng cho MG G50 MT VIN 2025, hạ giá còn 495 triệu đồng. Trong khi đó, các đại lý tại khu vực miền Trung vẫn bán đúng giá phiên bản này, nhưng tặng kèm ghế da và mâm phay xước của bản cao.

Ngoài bản MT, MG G50 còn hai phiên bản sử dụng số tự động (AT) có giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 698 triệu và 749 triệu đồng. Tuy nhiên, biến thể tiêu chuẩn của mẫu xe này được nhà phân phối kỳ vọng là chủ lực doanh số, do nhắm tới đối tượng khách hàng mua xe chạy dịch vụ, tương tự mẫu sedan MG5 MT.

Nhưng theo chia sẻ của một số người am hiểu trong lĩnh vực ô tô, MG G50 nói chung và biến thể MT nói riêng ít có sự hiện diện trên đường phố, dù có giá bán dễ tiếp cận. Nguyên nhân chính là mẫu xe này khá “ăn” xăng, theo đánh giá của một số người dùng.

Nội thất của MG G50 MT khá cơ bản, không có màn hình giải trí (Ảnh: Đại lý MG).

MG G50 được trang bị động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.5L tạo ra công suất tối đa 169 mã lực và mô-men xoắn cực đại đạt 285Nm. Thông số này tương đối “khỏe” nhưng mức tiêu thụ nhiên liệu 7,5-8 lít/100km đường hỗn hợp lại không quá hấp dẫn với những khách hàng mua xe để chạy dịch vụ.

Nhóm người dùng này vẫn nghiêng về những sản phẩm tối ưu chi phí sử dụng như Mitsubishi Xpander và giờ đây là VinFast Limo Green. Đặc biệt khi mẫu MPV thuần điện thương hiệu Việt được miễn phí sạc đến năm 2027.