Tài xế ô tô bán tải giật mình trước biển báo cấm xe tải ở nội đô TPHCM

Những ngày qua, giới tài xế ở TPHCM quan tâm đến hướng dẫn của nhà chức trách về việc phân loại xe bán tải là xe con hay xe tải. Căn cứ Thông tư 53/2024 nhiều dòng xe bán tải tại Việt Nam được xếp vào nhóm xe tải thông dụng, kéo theo nhiều thay đổi trong quá trình lưu thông.

"Sau khi đọc phản hồi từ nhà chức trách, tôi phải chấp nhận rằng xe bán tải (xe tải pickup) và cả các loại xe tải van là xe tải thông dụng. Và nếu xác định như vậy, mức độ tác động của chính sách đến giới tài xế ở TPHCM là rất lớn", ông Trần Thắng, giảng viên đào tạo lái xe ở TPHCM, chia sẻ.

Tài xế rón rén

Những ngày qua, lượng xe bán tải xuất hiện trên đường nội đô TPHCM trong giờ cao điểm có xu hướng giảm. Nhiều tài xế hạn chế lưu thông để tránh bị xử phạt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, Nguyễn Trung Nghĩa (SN 1991, ngụ phường Tân Thuận) cho biết, anh đang sở hữu chiếc xe bán tải loại cabin kép, trên giấy đăng kiểm ghi "xe tải pickup". Theo Thông tư 53/2024, chiếc xe của anh được phân loại là xe tải thông dụng. Những ngày qua, anh Nghĩa hạn chế chạy xe ra đường, hoặc chỉ chạy vào giờ thấp điểm.

Biển cấm xe tải qua cầu Phú Định (nối quận 6 và quận 8 cũ) khiến tài xế xe bán tải không thể lưu thông (Ảnh: Ngọc Tân).

"TPHCM chưa ban hành quy định hạn chế xe bán tải vào nội đô như Hà Nội. Nhưng trong thành phố đã có rất nhiều tuyến đường cắm biển cấm xe tải vào giờ cao điểm. Điều này khiến người sử dụng xe bán tải chưa rõ sẽ bị xử lý theo biển báo hay theo quy định hiện hành", ông Nghĩa chia sẻ.

Hiện nay, TPHCM vẫn đang áp dụng Quyết định 23/2018/QĐ-UBND, được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định 23/2019 để hướng dẫn việc hạn chế xe tải vào nội đô. Quy định nêu rõ, xe bán tải và một số loại phương tiện đặc thù (gồm cả xe tải van có khối lượng chuyên chở dưới 950kg) không bị hạn chế vào nội đô TPHCM.

Trong cuộc họp báo chiều 26/3, đại diện Sở Xây dựng TPHCM đã khẳng định thành phố không cấm xe bán tải đi vào nội đô. Tuy nhiên, Thông tư 53/2024 đã phân biệt rõ 2 loại: ôtô con pickup và ôtô tải pickup. Do đó, tài xế xe tải pickup vẫn phải tuân thủ các quy định phân làn cho xe tải, không được phép lưu thông khi gặp biển cấm xe tải.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, các biển cấm áp dụng riêng cho xe tải rất phổ biến trong khu vực nội đô TPHCM, dưới dạng biển cấm đỗ xe, cấm dừng xe, biển hạn chế tốc độ hoặc biển cấm hẳn xe tải.

Nhiều tuyến đường giới hạn tốc độ xe tải thấp hơn xe con (Ảnh: Ngọc Tân - Hoàng Hướng).

“Trước giờ mình nghĩ xe bán tải là xe con, giờ phải đi theo làn xe tải, chạy tốc độ xe tải nên khá bất tiện. Ví dụ đi từ phường Tân Thuận (quận 7 cũ) thì hầu như tuyến nào vào nội thành cũng có biển cấm tải theo giờ, rất bất tiện”, anh Nghĩa nói.

"Bên cạnh câu chuyện biển cấm, xe tải pickup còn bị hạn chế trong việc sử dụng làn đường và hạn chế tốc độ so với xe con. Đơn cử, trên đường Mai Chí Thọ, xe con được chạy đến 80km/h, nhưng xe tải chỉ được chạy 60km/h thôi", ông Trần Thắng chia sẻ thêm.

Xe bán tải đắp chiếu, chờ bán thanh lý

Trước khi Thông tư 53/2024 có hiệu lực, các dòng xe bán tải và xe tải van là phương tiện được ưa chuộng của hộ kinh doanh trong nội đô TPHCM. Ưu điểm của các phương tiện này là có thể chuyên chở lượng hàng hóa phù hợp với các cửa hàng bán lẻ, đồng thời không bị hạn chế trong việc dừng đỗ, bốc xếp hàng hóa như xe tải.

Trong đề xuất gửi Cục Đăng kiểm, Công ty Ford Việt Nam cũng đánh giá việc tạo điều kiện cho xe bán tải hoạt động giúp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ, hộ kinh doanh tối ưu hóa hiệu suất sử dụng phương tiện. Do đó, doanh nghiệp đề xuất nhà chức trách điều chỉnh Thông tư 53/2024 theo hướng cho phép xe bán tải có sức chở hàng hóa theo thiết kế dưới 950kg được lưu thông như xe con.

Tài xế Nguyễn Trung Nghĩa và chiếc xe bán tải của mình (Ảnh: NVCC).

Theo quan sát của giảng viên Trần Thắng, việc vận hành xe bán tải tại TPHCM đã trải qua một giai đoạn kỳ lạ. Đó là giai đoạn mà các tài xế xe bán tải vẫn chạy bình thường, mặc định coi đó là xe con, dù Thông tư 53/2024 có hiệu lực từ đầu năm 2025 đã quy định rõ xe tải pickup là xe tải thông dụng.

Đến gần đây, khi UBND TP Hà Nội ban hành Quyết định 01/2026 (trích dẫn Thông tư 53/2024) hạn chế nhóm ô tô tải thông dụng (gồm cả xe tải pickup) đi vào nội đô, nhóm tài xế xe bán tải tại TPHCM mới xôn xao trước quy định mới.

“Hiện, TPHCM chưa quy định hạn chế xe bán tải như Hà Nội, nhưng tâm lý của người sở hữu xe đã bị ảnh hưởng. Nếu sau này làm chặt về vấn đề đăng kiểm thì việc sử dụng xe bán tải trong thành phố sẽ càng khó khăn”, tài xế Nghĩa bày tỏ lo lắng.

Bản thân anh Nghĩa cũng đang cân nhắc bán chiếc xe bán tải của mình để chuyển sang dòng xe khác, nhằm tránh những rủi ro thời gian tới. Trong khi đó, giảng viên Trần Thắng chia sẻ, ông cũng có một chiếc xe bán tải (được hoán cải thành xe tập lái) để phục vụ học viên. Tuy nhiên, chiếc xe đã phải "đắp chiếu" từ khi Thông tư 53/2024 được ban hành.