Sau Honda Accord, Mazda6 lặng lẽ dừng bán tại Việt Nam

Mazda Việt Nam đã âm thầm loại bỏ Mazda6 khỏi danh mục sản phẩm. Dù không có thông báo chính thức nào, song đây có thể xem là động thái khép lại cho hành trình 23 năm của mẫu xe này, kể từ khi được liên doanh ô tô Hòa Bình (VMC) đưa về vào năm 2003, trước khi được lắp ráp bởi Thaco.

Ngay đầu 2026, phân khúc sedan hạng D đã nói lời chia tay với Honda Accord và Mazda6, nhường lại “sân chơi” vốn không quá rộng rãi cho Toyota Camry, Kia K5 và MG7. Nhưng khác với sự rút lui có thể xem là đột ngột của Accord, Mazda6 từ sớm đã có thông tin dừng bán tại Việt Nam.

Năm 2012, thế hệ thứ 3 của Mazda6 được giới thiệu với vị thế là sản phẩm hợp tác giữa hãng xe Nhật Bản và THACO. Sau đó, mẫu sedan này có 2 lần nâng cấp vào năm 2017 và 2020, bổ sung thêm phiên bản và điều chỉnh một số trang bị vào năm 2024 (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Từ tháng 9/2025, giới truyền thông trong nước đã rộ thông tin Mazda6 sắp ngừng bán tại nước ta. Tuy nhiên, Mazda6 vẫn hiện diện trong danh mục sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, dù lần cuối mẫu sedan hạng D này ghi nhận doanh số bán ra là vào tháng 4/2025.

Việc dừng bán của Mazda6 được xem là phù hợp với cả thực tế và xu thế. Năm 2024, sức tiêu thụ của mẫu xe này chỉ xếp sau Toyota Camry tại phân khúc sedan hạng D, nhưng cũng chỉ đạt 612 chiếc. Con số này có phần chưa tương xứng với một sản phẩm được đầu tư dây chuyền lắp ráp trong nước.

Sang 2025, lũy kế doanh số 4 tháng đầu năm của Mazda6 giảm 59,4% so với cùng kỳ năm 2024, chỉ đạt 56 chiếc. Dù sở hữu giá bán cạnh tranh (769-899 triệu đồng), song Mazda6 không còn "hút" khách do đã lâu không có bản nâng cấp lớn, đồng thời người dùng Việt cũng không còn “mặn mà” với nhóm xe này.

Do đã lâu chưa được nâng cấp, nội thất của Mazda6 trước khi ngừng bán có phần kém hấp dẫn so với các đối thủ (Ảnh: Nguyễn Khánh).

Ngoài Việt Nam, Mazda6 cũng bị “khai tử” tại nhiều thị trường quốc tế, như Bắc Mỹ vào năm 2021, Anh vào năm 2023 và Nhật Bản vào năm 2024. Sang năm 2026, Mazda6 bị dừng bán tại Australia do không đáp ứng được các quy định mới về tính năng an toàn.

Thậm chí tại một số thị trường, Mazda6 cũng không có phiên bản mới. Trong bối cảnh hãng xe Nhật lên kế hoạch tập trung vào xe điện và SUV, Mazda6 tại Trung Quốc đã được thay thế bằng Mazda EZ-6.

Mazda EZ-6 được xem là phiên bản thuần điện của Mazda6. Không chỉ mở bán tại Trung Quốc, mẫu xe này dự kiến sẽ gia nhập thị trường châu Âu và Anh Quốc dưới tên gọi “Mazda 6e” (Ảnh: Mazda).

Với việc dừng bán của Mazda6 và Honda Accord, phân khúc sedan hạng D có thể xem là “sân chơi” riêng của Toyota Camry. Dù sở hữu giá bán lẻ đề xuất đắt nhất (1,22-1,53 tỷ đồng), sức tiêu thụ của Camry vẫn tăng 86,7% so với năm 2024, ghi nhận lũy kế doanh số cả năm 2025 đạt 2.489 chiếc.

Ở chiều ngược lại, Kia K5 chứng kiến doanh số giảm 11,3% xuống còn 267 xe và rơi vào nhóm sản phẩm có doanh số kém nhất thị trường trong năm 2025.

MG7 không được nhà phân phối công bố doanh số nhưng theo một số người dùng am hiểu ở lĩnh vực ô tô, mẫu xe Trung Quốc ít có sự hiện diện trên đường phố.