Đường phố Hà Nội vắng bóng xe bán tải

Vào khung giờ cao điểm, dòng xe tấp nập trên các tuyến đường lớn tại Hà Nội như Lê Văn Lương, Nguyễn Trãi, Trần Duy Hưng… Tuy nhiên, những ngày gần đây, ghi nhận của phóng viên Dân trí cho thấy, hầu hết các tuyến phố nội đô gần như không còn xuất hiện xe bán tải lưu thông. Nhiều xe “nằm im” tại các bãi gửi xe hoặc đỗ ven đường.

Anh Hữu Thịnh, chủ một doanh nghiệp chuyên kinh doanh thang máy tại Hà Nội, sở hữu hai chiếc bán tải Chevrolet Colorado phục vụ cho công việc. Doanh nghiệp của anh thường sử dụng xe bán tải để chuyên chở linh kiện thang máy tại Hà Nội và một số tỉnh lân cận.

Chiếc bán tải Chevrolet Colorado của anh Hữu Thịnh được cất tại kho vào ban ngày (Ảnh: NVCC)

“Từ lúc có thông tin xe bán tải không được hoạt động trong nội đô Hà Nội, công việc của tôi bị ảnh hưởng khá nhiều. Do thường xuyên phải chở các thiết bị có kích thước lớn và nặng, hai chiếc Colorado của tôi được khai thác hết công suất. Thế nhưng, trong hai tuần trở lại đây, tôi ngậm ngùi cất xe ở nhà, đến tối mới tranh thủ ra đường”, anh Hữu Thịnh cho biết.

Vị chủ doanh nghiệp kinh doanh thang máy này cho biết thêm, anh phải nhờ khách hàng nhận thiết bị muộn hơn (sau 21h). Bên cạnh đó, anh Hữu Thịnh sử dụng chiếc Toyota Vios để chở các dụng cụ lắp đặt thang máy như khoan, máy hút bụi… đến nhà khách hàng vào ban ngày.

Anh Hữu Thịnh thường xuyên sử dụng xe bán tải để chở đồ phục vụ công việc (Ảnh: NVCC)

“Tôi cũng rất ngại khi phải nhờ khách hàng đến công trình để nhận hàng vào buổi tối, nhưng hiện chưa có phương án nào khác. Trong thời gian này, cứ tạm thời vậy đã, tôi sẽ tính toán xem có phương án nào hợp lý hơn không”, anh Hữu Thịnh chia sẻ.

Không riêng anh Thịnh, trao đổi với phóng viên, nhiều chủ xe cho biết dù đã nắm được thông tin từ báo chí rằng chưa ghi nhận trường hợp xe bán tải bị xử phạt trực tiếp, họ vẫn lo ngại nguy cơ bị xử phạt nguội qua hệ thống camera giao thông.

Xe bán tải là dòng xe được nhiều người sử dụng vào mục đích cá nhân lẫn phục vụ công việc. Đặc biệt, với các hộ kinh doanh hoặc doanh nghiệp nhỏ, xe bán tải vừa được ưa chuộng nhờ vừa có nhiều tính năng an toàn, tiện nghi như SUV, vừa có khả năng chở hàng tốt.

Với người chỉ có nhu cầu sử dụng cá nhân, đây vừa có thể là xe dùng để đi lại hàng ngày vừa để cùng gia đình đi chơi xa hay những chuyến picnic ngắn ngày. Với quy định hạn chế lưu thông, nhiều chủ xe bán tải ở nội đô đã tính đến phương án bán xe do bất tiện trong quá trình vận hành.

Theo quy định tại Quyết định số 01/2026 của UBND TP Hà Nội, các phương tiện thuộc nhóm ô tô tải bị hạn chế thời gian hoạt động trong khu vực nội đô (từ vành đai 3,5 trở vào), chỉ được phép lưu thông trong khung giờ từ 21h đến 6h hôm sau, tùy theo tuyến đường và phạm vi áp dụng cụ thể.

Đường Nguyễn Thái Học sáng 26/3 vắng bóng xe bán tải (Ảnh: Hội An)

Căn cứ trên thông tin tại mục 3, 4 Phụ lục IV Thông tư 53/2024/TT-BGTVT, đa số xe bán tải phổ thông tại Việt Nam, như Ford Ranger, Mitsubishi Triton, Toyota Hilux và Isuzu D-Max, đều là ô tô tải pickup (thuộc loại ô tô tải thông dụng).