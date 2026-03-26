Nhiều người dùng xe bán tải rao bán, có cả xe vừa mua

Trong những ngày qua, quy định phân loại xe bán tải được áp dụng theo Thông tư số 53/2024 và quyết định hạn chế xe tải (trong đó có xe tải pickup/xe bán tải) của UBND Hà Nội áp dụng từ ngày 15/1, khiến nhiều chủ xe bán tải cảm thấy lo lắng.

Điều này trực tiếp dẫn đến tình trạng số lượng người tìm đến các salon ô tô đã qua sử dụng để bán xe bán tải tăng vọt.

Xe bán tải trên thị trường ô tô cũ tăng mạnh

Anh Đoàn Dũng, phụ trách nội dung một nền tảng mua bán ô tô trực tuyến, cho biết, sau khi Thông tư 53/2024 và quyết định hạn chế xe tải (trong đó có xe tải pickup/xe bán tải) của UBND Hà Nội áp dụng từ ngày 15/1 được nhiều người biết đến, lượng khách hàng muốn bán xe bán tải đã tăng đột biến tại các salon ô tô đã qua sử dụng và các nền tảng mua bán ô tô trực tuyến.

Anh Đoàn Dũng cho biết, trong 5 ngày gần đây, có tới 86 tin xe bán tải chào bán và đều thuộc đời 2025, 2026 (Ảnh: NVCC).

"Ngày thường, mỗi salon nhận 1-3 thông tin bán xe bán tải trong một ngày, những salon chuyên kinh doanh xe bán tải thì nhận khoảng 5 thông tin là cùng. Nhưng sau khi có thông tin, một salon nhận trung bình 10-15 thông tin bán xe mỗi ngày, và có thể tới 40-50 thông tin ở các salon chuyên kinh doanh xe bán tải", anh Dũng cho hay.

Một chiếc xe bán tải thường được khách hàng sử dụng trung bình từ 3 đến 5 năm, đi khoảng 70.000-150.000km, rồi mới bán để đổi xe mới. Nhưng trong những ngày gần đây, rất nhiều chiếc xe mới sử dụng 1 năm, thậm chí vài tháng đã được mang đến salon để hỏi bán.

Theo dữ liệu từ một nền tảng mua bán ô tô trực tuyến, trong 5 ngày gần đây, có tới 86 tin xe bán tải chào bán và đều thuộc đời 2025, 2026.

"Đây là con số đột biến, không giống quy luật hàng năm của thị trường", anh Dũng cho biết.

Anh Nguyễn Văn Kiên, chủ một salon ô tô đã qua sử dụng tại Hà Nội, cũng ghi nhận tình trạng tương tự. Ngay sau khi có thông tin liên quan đến xe bán tải, đã có một lượng khách hàng rục rịch muốn bán xe.

"Tuy nhiên, việc định giá xe ở thời điểm hiện tại vô cùng khó khăn. Khi có thông tin liên quan đến xe bán tải, giá nhập xe của các salon lập tức giảm 5-8%. Đây là mức an toàn cho các salon, nhưng ngược lại, chủ xe thấy lỗ quá nên không còn muốn bán", anh Kiên cho hay.

Chiếc Ford Ranger Wildtrak 2026 của một khách hàng Bắc Ninh chấp nhận khoản lỗ gần 200 triệu đồng (Ảnh: Đoàn Dũng).

Anh Kiên nói thêm, trước khi có thông tin, với một chiếc Ford Ranger XLS đời 2024, salon mua khoảng 580 triệu đồng, bán ra hơn 600 triệu đồng. Nhưng ở thời điểm hiện tại, các salon chỉ dám mua với mức giá tối đa khoảng 550 triệu đồng.

Trong khi đó, anh Đoàn Dũng kể, có trường hợp điển hình là một khách hàng sống ở Bắc Ninh, đang sử dụng chiếc Ford Ranger Wildtrak đời 2026 với ODO 400km, mới mua được 3 tuần, đã chấp nhận khoản lỗ gần 200 triệu đồng để bán cho một salon. Thời điểm người này mua xe là 960 triệu đồng, chưa kể phụ kiện, nhưng chấp nhận bán lại với giá hơn 800 triệu đồng.

"Có thể mất 20-25 ngày mới tìm được khách mua"

Anh Đoàn Dũng cho rằng Thông tư 53 và việc xe bán tải bị hạn chế vào nội thành Hà Nội chắc chắn ảnh hưởng tới các salon ô tô đã qua sử dụng, đặc biệt là những salon vừa thu mua những chiếc xe bán tải đời cao.

Một chiếc Mitsubishi Triton mua từ cuối năm 2025, mới đi hơn 5.000km, đã được chủ xe rao bán (Ảnh: Việt Anh).

Tốc độ thanh khoản chậm lại là điều nhìn thấy đầu tiên. Các mẫu xe bán tải thường mất khoảng 15-17 ngày để thanh khoản, nhưng ở thời điểm này, anh Dũng tin rằng có thể mất tới 20-25 ngày, thậm chí lâu hơn mới tìm được người mua.

"Nhu cầu bán xe bán tải của người dùng quá lớn", anh Dũng nói. Ngược lại, nhu cầu mua xe bán tải chỉ ở mức nhỏ giọt, chủ yếu là khách hàng sống tại các tỉnh, thành ngoài Hà Nội. Khách cũng trả giá sâu mới chấp nhận mua.

Nhu cầu bán xe bán tải đang tăng vọt (Ảnh: Đoàn Dũng).

Theo anh Đoàn Dũng, đối tượng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất sẽ không phải các đơn vị kinh doanh ô tô đã qua sử dụng, mà là người tiêu dùng và các thương hiệu đang kinh doanh xe bán tải tại Việt Nam.

Nhu cầu mua xe bán tải giảm đột biến sẽ dẫn đến doanh số của các thương hiệu sụt giảm, và những chiếc xe đang được người dân sử dụng hàng ngày sẽ mất giá rất nhanh trên thị trường.

Trong năm đầu tiên, một chiếc bán tải thường mất giá trung bình 5-10% giá trị, nhưng hiện tại có thể lên đến 20%, ví dụ như câu chuyện của chiếc Wildtrak đời 2026 mất giá gần 200 triệu đồng chỉ sau chưa đầy một tháng sử dụng. Rõ ràng, túi tiền của người tiêu dùng đã trực tiếp bị ảnh hưởng.

Người tiêu dùng và các thương hiệu đang kinh doanh xe bán tải tại Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng nặng nề nhất nếu không có sự điều chỉnh nào trong thời gian tới (Ảnh: Đại lý Mitsubishi).

"Với các đơn vị kinh doanh xe cũ, ảnh hưởng là có, nhưng chỉ mang tính ngắn hạn. Ví dụ, một salon đang "ôm" 10 xe bán tải, hay thậm chí 50 xe, có thể chấp nhận bán hòa hoặc lỗ. Kinh doanh có thắng có thua là chuyện bình thường. Sau những nhịp cắt lỗ như vậy, salon sẽ mua xe với mức giá rất sâu, đồng thời tập trung vào nhóm khách hàng ở tỉnh", anh Đoàn Dũng phân tích.

Về bản chất, các salon ô tô đã qua sử dụng chỉ đóng vai trò trung gian thúc đẩy tốc độ của dòng tiền. Khi một chủ xe chưa biết bán xe cho ai thì sẽ tìm đến các đơn vị kinh doanh xe cũ. Salon sẽ trả tiền cho người bán, tìm người mua phù hợp và hưởng khoản tiền lãi. Việc mua bán thông qua trung gian như vậy có lợi thế về thanh khoản và tốc độ giải ngân, thủ tục pháp lý cũng được xử lý nhanh cho hai bên, giúp dòng tiền lưu thông tốt hơn.