Chi tiết VinFast EC Van phiên bản cửa lùa

VinFast EC Van được trưng bày tại một sự kiện diễn ra tại Hà Nội. Điểm khác biệt lớn nhất so với mẫu đã được VinFast giới thiệu tới khách hàng Việt trước đây là có thêm cửa trượt cơ ở hông bên phải xe.

Mặc dù cửa trượt có kích thước tương đối nhỏ nhưng cũng phần nào giúp việc vận chuyển hàng hoá lên xuống xe thuận tiện hơn. Phía sau xe vẫn được trang bị cửa mở lên trên. Đây cũng là một trong những yếu tố tạo nên sức hút của các dòng xe như Suzuki Blind Van (hay còn được gọi là "Su cóc") trước khi sản phẩm này dừng bán.

Ngoài khác biệt đến từ hệ thống cửa trượt, phiên bản mới của EC Van không có nhiều thay đổi so với mẫu đã được giới thiệu trước đó. VinFast EC Van hiện tại được phân phối với 2 phiên bản: Tiêu chuẩn (không có điều hòa, cửa kính kéo tay, giá 285 triệu đồng) và Nâng cao (có điều hòa, cửa kính chỉnh điện, giá 305 triệu đồng).

Theo công bố của nhà sản xuất, VinFast EC Van có kích thước dài x rộng x cao là 3.767 x 1.680 x 1.790mm, và chiều dài cơ sở 2.520mm. Xe được trang bị 2 chỗ ngồi, khoang chở hàng có dung tích 2,6m3, trọng tải 650kg và khoảng sáng gầm 165mm.

Phiên bản cửa trượt có thể vẫn được trang bị động cơ điện công suất 30kW và mô-men xoắn 110Nm, cho tốc độ tối đa 75km/h. Bộ pin đi kèm có dung lượng 18,3kWh, cho phạm vi hoạt động 175km sau mỗi lần sạc đầy. Công suất sạc nhanh DC tối đa là 24,2kW. Theo công bố của VinFast, thời gian sạc pin từ 10% đến 70% là khoảng 42 phút.

Đường viền cửa trượt được mở rộng ở phía trên và được ốp viền cao su.

Để có thể sạc pin, người dùng phải đóng cửa trượt bên hông xe.

Ngoài khác biệt đến từ cửa trượt bên phải, phiên bản mới của VinFast EC Van vẫn sở hữu các trang bị cơ bản như đèn halogen trước/sau, mâm sắt sơn đen 14 inch, vô lăng nhựa, ghế nỉ, màn hình thông tin nhỏ, đài, phanh cơ…

Hiện mẫu xe VinFast EC Van được sử dụng phổ biến là mẫu xe giao hàng khai thác theo hình thức taxi tải của Xanh SM.

Ảnh: Hội An