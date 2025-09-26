Những lỗi giao thông trước đây ít bị phát hiện, giờ camera AI dễ "tóm gọn"

Với sự tham gia của camera tích hợp trí tuệ nhân tạo (camera AI) trong việc giám sát giao thông, nhiều tài xế sẽ phải bỏ một số thói quen xấu, nếu không muốn nhận thông báo xử phạt. Dưới đây là tổng hợp những lỗi phổ biến có thể dễ bị camera truyền thống và sự quan sát bằng mắt thường của CSGT bỏ sót, nhưng lại hiện rõ mồn một trước camera AI.

Không cài dây an toàn

Với quan niệm nếu chỉ đi chậm trong phố thì ít nguy cơ xảy ra va chạm nghiêm trọng, nên nhiều người không cài dây đai an toàn mà lựa chọn sử dụng chốt cài dây an toàn giả, hoặc cài dây an toàn ra sau lưng, để đối phó với tiếng "bíp bíp" liên tục phát ra từ trên xe để nhắc cài dây an toàn, mà quên mất yếu tố an toàn của bản thân.

Hình ảnh một tài xế xe tải không thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện một cách rõ nét (Ảnh: Trần Thanh).

Việc cài dây an toàn không chỉ có ý nghĩa với tài xế và người ngồi ghế phụ phía trước, mà với cả người ngồi hàng ghế sau. Nếu không cài dây an toàn, người ngồi ở ghế sau có thể làm thương, thậm chí gây thương vong cho người ngồi ghế trước khi xảy ra va chạm, vì theo quán tính người ngồi sau sẽ lao mạnh về phía trước, đẩy người ngồi trước lao vào tay lái, trụ A hay điểm va chạm phía trước, dẫn tới nguy cơ gặp chấn thương nhiều hơn.

Theo Nghị định 168/2024, mức phạt đối với hành vi không thắt dây đai an toàn khi điều khiển xe chạy trên đường là từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với lỗi chở người trên ô tô không thắt dây đai an toàn (tại vị trí có trang bị dây đai an toàn) khi xe đang chạy.

Dùng tay sử dụng điện thoại khi đang lái xe

Hành vi dùng tay cầm và sử dụng điện thoại hoặc thiết bị điện tử khác khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông đang di chuyển trên đường bộ bị nghiêm cấm theo quy định tại Điều 9 Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024.

Về hình thức xử lý vi phạm, theo Nghị định 168, tài xế ô tô có hành vi trên sẽ bị phạt 5-6 triệu đồng và trừ điểm 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Nếu nghe hay sử dụng điện thoại khi ô tô đang dừng thì không vi phạm pháp luật giao thông đường bộ, nhưng khi dừng xe cần có tín hiệu báo cho người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ khác biết khi ra, vào vị trí dừng xe, đỗ xe; không làm ảnh hưởng đến người đi bộ và các phương tiện tham gia giao thông đường bộ.

Chở trẻ em thiếu an toàn

Theo quy định tại Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ 2024, khi chở trẻ em dưới 10 tuổi và chiều cao dưới 1,35 mét trên ô tô, không được cho trẻ em ngồi cùng hàng ghế với người lái xe, trừ loại xe ô tô chỉ có một hàng ghế; người lái xe phải sử dụng, hướng dẫn sử dụng thiết bị an toàn phù hợp cho trẻ em.

Nếu vi phạm quy định này, tài xế sẽ bị phạt từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng, theo Nghị định 168.

Trẻ nhỏ ngồi ở hàng ghế trước của ô tô, hoặc ngồi ghế sau nhưng không áp dụng các biện pháp an toàn có nguy cơ chấn thương cao nếu xảy ra va chạm (Ảnh minh hoạ: Way).

Đối với người điều khiển ô tô kinh doanh vận tải chở trẻ em mầm non, học sinh, ô tô kinh doanh vận tải kết hợp với hoạt động đưa đón trẻ em mầm non, học sinh mà không hướng dẫn trẻ em mầm non, học sinh ngồi đúng vị trí quy định trong xe; hoặc không có dây đai an toàn phù hợp với lứa tuổi hoặc không có ghế ngồi phù hợp với lứa tuổi theo quy định sẽ bị phạt 1-2 triệu đồng.

Chở quá số người quy định

Điều 20 Nghị định 168 quy định, đối với ô tô chở hành khách, ô tô chở người (không kinh doanh), mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện sẽ bị phạt 400.000-600.000 đồng, với tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.

Ngoài ra, tài xế sẽ bị trừ 4 điểm giấy phép lái xe nếu vượt 50-100% số người quy định được phép chở của phương tiện. Với trường hợp vượt trên 100% số người quy định được phép chở, tài xế sẽ bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Đối với ô tô chở hành khách (kinh doanh vận tải hành khách theo tuyến cố định, hợp đồng) chạy tuyến có cự ly lớn hơn 300km, mỗi người vượt quá quy định được phép chở của phương tiện sẽ tương đương 1-2 triệu đồng và tổng mức phạt tiền tối đa không vượt quá 75 triệu đồng.