Ra đời năm 1983, Proton trải qua gần 20 năm rực rỡ và trở thành niềm tự hào của Malaysia, trước khi rơi vào khủng hoảng do hàng loạt biến động về cơ chế quản lý và chính sách. Năm 2017, tập đoàn ô tô tư nhân hàng đầu Trung Quốc là Geely mua lại 49,9% cổ phần của Proton, từ đó hầu hết xe Proton đều được lấy từ quốc gia tỷ dân và hiệu chỉnh cho phù hợp với điều kiện tại "xứ sở dầu cọ". Nhãn hiệu này cũng từng hiện diện tại Việt Nam cùng chiếc Wira (Mitsubishi Lancer "rebadging") được lắp ráp chính hãng vào những năm cuối thế kỷ 20 (Ảnh: The PaPa of Qs).